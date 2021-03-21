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نصائح للمقبلين على السفر.. أحمد جاكسون يتعاقد على تقديم برنامج على صدى البلد

الأحد 21/مارس/2021 - 05:24 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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يستعد الرحالة المصري أحمد نصر جاكسون لتقديم برنامج "العالم مع جاكسون" عن السفر وتقديم نصائح للمقبلين عليه وذلك لأول مرة من خلال شاشة قناة صدي البلد، وذلك خلال الفترة المقبلة حيث يتم الان التحضير للبرنامج.

ويعتر أحمد نصر جاكسون من الرحالة المصريين حيث قام بالسفر الي جميع بلدان العالم واكتسب خبرة من خلال ذلك.

وكان أحمد قدم من قبل برنامج عبر قناته الرسمية علي موقع يوتيوب قدم خلالها نصائح للافراد عند السفر الي مدينة جديدة وكيفية الحصول علي فيزا معظم البلدان الصعب دخولها.

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