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برلماني: زواج القاصرات يدمر حياة الفتاة ويحتاج إلى تغيير جذري

الأحد 21/مارس/2021 - 05:25 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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أكد النائب أحمد مهني، وكيل لجنة القوى العامله بمجلس النواب، أن المرأة المصرية بمختلف الفئات والطبقات هى العمود الأساسي للأسرة المصرية، والتى تستطيع أن توجه الأسرة وتنشئتها، مُشيرًا إلى أن من أسباب أهتمام الدولة المصرية بالمرأة في الآونة الأخيرة خاصة منذ أن تولى الرئيس حكم البلاد، أعتبارها رقم أساسي للتنمية والأمن القومى ومصدر الحكمة والأمان والاستقرار، حيث أستطاعت إثبات قدرتها على إدارة الأزمات والخروج بها إلى بر الأمان.

وأضاف "مهني"، في تصريحات صحفية، أن زواج القاصرات يضيع حياة الفتاة على المستوى الاجتماعى أو الحقوقى أو الصحى، ولذلك لأبد أن يتم التصدي له بكل حسم خلال الفترة المُقبلة، ويأتي ذلك من خلال سن القوانين وتجريم العقوبات، فضلا عن تشديد الرقابة ليتم معاقبة كل من يرتكب هذه الجريمة في حق أبنائهم ويُصبح عبره للأخرين.

وأكد وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن ظاهرة الزواج العرفى للقاصرات بمثابة اغتصاب لحق الطفولة واعتداء صارخ على كرامة الطفل، فحدد المشرع سن الزواج بـ 18 سنة، وذلك يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية تحقيقا للمصلحة المعتبرة واتساقا مع الواقع، مُشيرًا إلى أن القانون يحتاج إلى تغيير جذري.

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