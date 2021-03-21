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ذعر وقلق دخل جماعة الإخوان في تركيا بسبب القرارات الأخيرة

الأحد 21/مارس/2021 - 05:23 م
بوابة الفجر
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في إطار مغازلات متتالية، صدمت تركيا قيادات الإخوان بقرارات مفاجئة، ما أحدث صدمة قوية، وحرك محاولات يائسة لاحتواء الأزمة.

 

وطالبت السلطات التركية، الفضائيات التي تبث من اسطنبول، بوقف الانتقادات السلبية للقاهرة، وسط حديث عن إمكانية تسليم عناصر مطلوبة إلى مصر، في تغير كبير في السياسة التركية يتماشى مع مغازلاتها الأخيرة لمصر.

 

 

ومع الكشف عن كواليس الأزمة وخروجها للعلن عبر تدوينات لشباب الإخوان العاملين في عدد من القنوات الإخوانية، دفع التنظيم الدولي ببيادقه، وأذرعه المتمثلة في وجوه متعارف عليها، كمستشار حزب العدالة والتنمية ياسين أقطاي، والإعلامي المصري الهارب أيمن نور، لتبادل الأدوار وبذل محاولات يائسة لاستيعاب حالة الهلع والخوف لدى شباب شباب الجماعة الهاربين في الأراضي التركية.


 
 

واستغل نور وأقطاي تطبيق "كلوب هاوس" للتواصل الاجتماعي، في إرسال رسائل احتواء لتخفيف حالة الحنق لدى العناصر الإخوانية، ومحاولة احتواء صدى القرارات التي اتخذتها السلطات التركية أمس، إزاء القنوات الإخوانية.


 
فالبداية كانت مع نور الذي زعم مرارا وتكرارا عبر مناقشات حملت عنوان "هل تم حجب قنوات المعارضة في تركيا؟"، "أنه لا نية لدى السلطات التركية لغلق تلك القنوات".

 

واستعمل أقطاي نفس نبرة التهدئة، عندما قال عبر تطبيق "كلوب هاوس" في أكثر من مداخلة إنه لا يوجد قرارت بغلق القنوات، أو أي حالة اعتقال لرموز الإخوان وشبابها، بدعوى أن هؤلاء "ضيوف تركيا".


 
 

وحملت تصريحات نور وأقطاي، ورسائل التهدئة لعناصر الإخوان بتركيا، إشارات واضحة عن حقيقة الإجراءات الأخيرة، فالجميع لم يستطع نفي وجود مطالب واضحة بتغيير سياسات هذه الفضائيات تجاه مصر.


 
 

ولم يكن "كلوب هاوس" المجال الوحيد الذي حاول فيه نور وأقطاي احتواء الإخوان، بل تسابقا في الظهور على وسائل إعلامية مختلفة، كقنوات الجزيرة، ومكملين الإخوانية وغيرها، في محاولة للتقليل من حدة القرارات التركية.

 

لكن التناقض الفج والصريح في تصريحات هذه الوجوه، دفعت عناصر الإخوان الذين يديرون حملات إعلامية ممنهجة ضد مصر، لإظهار مخاوفهم وقلقهم من تطور العلاقات بين القاهرة وأنقرة.

 

وفي هذا الإطار، تصدر الإرهابي يحي موسى هذه العناصر بحديثه عن "التضامن مع قنواتنا وزملائنا وشبابنا بلا قيد أو شرط"، معارضا سياسات تركيا الأخيرة التي ستحقق مصلحة عاجلة، على حد قوله.

 

فيما صعدت عناصر إخوانية في تركيا، الحديث بنغمة "لقمة العيش" والأوضاع المتردية التي يعاني منهم شباب الإخوان وإمكانية تسريح العاملين في الأبواق الفضائية كقنوات الشرق والوطن ومكملين.

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