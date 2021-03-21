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غرفة الجيزة التجارية تبحث سبل توفير العمالة المدربة مع إدارة التعليم الفنى

الأحد 21/مارس/2021 - 05:33 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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عقدت الغرفة التجارية بالجيزة برئاسة محمد إمبابي اجتماعا مع الدكتور عمرو بوصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني وحمدي السيد مدير عام التعليم الفني بمحافظة الجيزة للاتفاق على آلية التعاون بين الغرفة وإدارة التعليم الفنى بوزارة التربية والتعليم وبحث إنشاء مركزا لتدريب وتأهيل العمالة الفنية في المحافظة وذلك لخدمة الشركات والمصانع بالمحافظة، كما تناول الاجتماع  تبادل الآراء والأفكار للوصول إلي صيغة مناسبة للاستفادة من إمكانيات الغرفة التجارية لدعم وتطوير التعليم الفني .
 
وقال محمد إمبابي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة في بيان له إن الاجتماع يهدف إلى تحقيق أكبر استفادة ممكنة من التعليم الفنى لتوفير الأيدي العاملة المدربة لخدمة المشروعات الصناعية والتجارية في محافظة الجيزة، مشيرا إلى أن العمالة المدربة تعد أحد المشكلات التي تواجه نهوض الصناعة في الوقت الحالي.
 
وأشار إمبابي إلى أن الغرفة أعدت مشروعا لإنشاء مركز متطور للتدريب والتأهيل لرفع كفاءة العمالة المدربة وتوفيرها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي توليها الدولة أهمية قصوي خلال الفترة الحالية.
 
وأشاد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة بدور وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ممثلة في مديرية التعليم الفنى بالجيزة في التعاون مع الغرفة من أجل تنفيذ المشروع الذي سيلبي احتياجات منتسبي الغرفة الذين يعانون من نقص العمالة الفنية المدربة والمؤهلة.

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