المسارح المتنقلة تستضيف الأوبرا في محافظة الشرقية

ضمن مشاركات دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر فى فعاليات برنامج المسارح المتنقلة يقدم فريق النفيخة للآلات النحاسية حفلا مساء الثلاثاء 23 مارس بقرية اكوه في محافظة الشرقية.



يقدم الفرق مزيج من الألحان التراثية والمعاصرة التى أعيد صياغتها بشكل يناسب الآلات النحاسية منها طلعت يامحلا نورها، أهو ده اللى صار، سالمة يا سلامة انت عمري، الف ليلة وليلة، اكدب عليك، حلوة بلادي، طاير يا هوا، سواح علي رمش عيونها وغيرها.



يذكر أن فريق النفخية يضم خمسة عازفين للآلات النحاسية ويعمل على تطﻮﻳﺮ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ الموسيقية لهذه الآلات إلى جانب إعادة ﺗﻮﺯﻳﻊ الألحان ﺍﻟﺘﺮﺍﺛﻴﺔ والمعاصرة بأسلوب جديد ﻛﻤﺎ يهتم بوضع مؤلفات ﺧﺎﺻﺔ بالنحاسيات بهدف إضافة لون صوتى مبتكر ﻟﻠﻤﻮﺳﻴﻘﻲ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ.