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محمد سالم أبو عاصي يرد على من يحرمون الاحتفال بعيد الأم (فيديو)

الأحد 21/مارس/2021 - 05:29 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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هنأ الدكتور محمد سالم أبو عاصي، عميد كلية الدراسات العليا الأسبق بجامعة الأزهر، أمهات مصر بمناسبة عيد الأم، مؤكدًا أن الأصل في الأشياء بالإباحة، ومن يمنع الاحتفال بعيد الأم عليه أن يأتي بدليل التحريم.

وأضاف "أبو عاصي"، خلال حواره ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أن النبي – صلى الله عليه وسلم- عندما ذهب إلى المدينة ووجد أنهم يحتفلون بيومين من أيام الجاهلية، قال: " قد أبدلَكُمُ اللَّهُ بِهما خيرًا منْهُما: يومَ الأضحى ويومَ الفِطرِ"، ولكنه لم يمنع أن يكون هناك عيد أخر غير هذان العيدين.

وأكد عميد كلية الدراسات العليا الأسبق بجامعة الأزهر، أنه ليس كل جديد يُعد بدعة، وحديث: " شرَّ الأمورِ مُحدثاتُها، وكلَّ مُحدَثةٍ بدعةٌ، وكلَّ بدعةٍ ضلالةٌ، وكلَّ ضلالةٍ في النَّارِ"، عام مخصوص، لافتًا إلى أن جمع القرآن، والآذان الثاني ووضع علم النحو والأصول والفقه والعقيدة لم يكن في عهد النبي – صلى الله عليه وسلم- فهل يكون هذا بدعة؟!.

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