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كارتيرون يطلب إعادة الهدّاف إِلى الزمالك

الأحد 21/مارس/2021 - 05:30 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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حسم المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، قائمة طلباته بشأن صفقات الفارس الأبيض لفترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

باتريس كارتيرون يطلب عودة رزاق سيسه في الصيف 

كشف مصدر مطلع داخل الزمالك، عم تطور جديد بشأن ملف العائدين لصفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية مطلع الموسم الكروي الجديد.

وأوضح المصدر أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، طلب عودة المحترف الدولي الإيفواري رزاق سيسه جناح الفريق الكروي الأول بنادي الإتحاد السكندري المعار من القلعة البيضاء في الصيف.

وتابع المصدر أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، أبدى اندهاشه من عدم عودة رزاق سيسه في الفترة الماضية من الانتقالات الشتوية.

وأتم المصدر موضحا أن رزاق سيسه ومحمد أوناجم على رأس مطالب المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية في الزمالك.

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