كارتيرون يطلب إعادة الهدّاف إِلى الزمالك

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كارتيرون يطلب إعادة الهدّاف إِلى الزمالك
الأحد 21/مارس/2021 - 05:30 م
علي خلاف
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حسم المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، قائمة طلباته بشأن صفقات الفارس الأبيض لفترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
باتريس كارتيرون يطلب عودة رزاق سيسه في الصيف
كشف مصدر مطلع داخل الزمالك، عم تطور جديد بشأن ملف العائدين لصفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية مطلع الموسم الكروي الجديد.
وأوضح المصدر أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، طلب عودة المحترف الدولي الإيفواري رزاق سيسه جناح الفريق الكروي الأول بنادي الإتحاد السكندري المعار من القلعة البيضاء في الصيف.
وتابع المصدر أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، أبدى اندهاشه من عدم عودة رزاق سيسه في الفترة الماضية من الانتقالات الشتوية.
وأتم المصدر موضحا أن رزاق سيسه ومحمد أوناجم على رأس مطالب المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية في الزمالك.
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