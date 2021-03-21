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أتالانتا يهزم فيرونا بثنائية ويواصل التشبث بالمربع الذهبي في الكالتشيو

الأحد 21/مارس/2021 - 05:30 م
بوابة الفجر
وكالات
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واصل أتالانتا تشبثه بالمربع الذهبي المؤهل لدوري أبطال أوروبا بفوزه على مضيفه هيلاس فيرونا بثنائية نظيفة اليوم الأحد، بالدوري الإيطالي، في محاولة لمداواة جراحه عقب إقصائه من "التشامبيونز ليغ" على يد ريال مدريد الأسبوع الماضي.

 حملت ثنائية أتالانتا توقيع الأوكراني روسلان مالينوفسكي من ضربة جزاء (ق33) والكولومبي دوفان زاباتا (ق42)، في مباراة أقيمت على ملعب مارك أنتونيو بينتجودي، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من دوري الدرجة الأولى الإيطالي "سيري آ".

 وبانتصاره الثاني على التوالي في الدوري الإيطالي، رفع أتالانتا رصيده إلى 55 نقطة وحافظ على المركز الرابع، وهو آخر المراكز المؤهلة للبطولة القارية العريقة، بفارق عشر نقاط عن الإنتر المتصدر.

 أما هيلاس فيرونا فتجمد رصيده عنده 38 نقطة بالمرتبة التاسعة بترتيب "سيري أي".

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