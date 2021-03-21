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صالون الأوبرا الثقافي يحتفل باليوم العالمي للمرأة

الأحد 21/مارس/2021 - 05:58 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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بمناسبة الإحتفالات باليوم العالمي للمرأة يعقد صالون الأوبرا الثقافي أمسية في السابعة مساء الأربعاء 24 مارس على المسرح الصغير تستضيف مجموعة من المبدعات العربيات هن الكاتبات السورية قمر صبري الجاسم، الجزائرية فتيحة عبدالرحمن بقه، اليمنية فاطمة العشبي، والمصريات الكاتبة والناشرة الدكتورة زينب ابو سنه، والشاعرات الهام عفيفي،عبير العيسوي، حنان شاهين، شاهيناز الفقي، ياسمين عبدالعزيز ويديرها الفنان امين الصيرفى ويتخللها فقرة غنائية لفرح بسمه بمصاحبة عارفة البيانو دانا محسن.

يتناول الحوار أهم قضايا المرأة العربية ورؤيتها الإبداعية الى جانب مناقشة التجارب الشخصية لهن وطريقهن الى النجاح فى العمل الثقافى والانسانى بإعتبارهن نماذج مضيئة فى بلادهن.

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