Advertisements
تكريم طوغان وعمرو سليم وآخرين في اليوم المصري للكاريكاتير
الأحد 21/مارس/2021 - 05:49 م
مي مرسي
Advertisements
تشهد احتفالية اليوم المصري للكاريكاتير تكريم عدد من رواد فن الكاريكاتير ورساميه المتميزين، حيث يتم تكريم أحمد طوغان، ومحمد حاكم، كما سيتم تكريم عمرو سليم، دعاء العدل، عبدالله أحمد، أنور عبدالله، وأحمد مخلوف.
يقام الاحتفال باليوم المصري للكاريكاتير في متحف محمود مختار، بالتعاون مع قطاع الفنون التشكيلية في السادسة من مساء الخميس ٢٥ مارس، بحضور عدد كبير من الفنانين والشخصيات العامة.
يقام الاحتفال باليوم المصري للكاريكاتير في متحف محمود مختار، بالتعاون مع قطاع الفنون التشكيلية في السادسة من مساء الخميس ٢٥ مارس، بحضور عدد كبير من الفنانين والشخصيات العامة.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements