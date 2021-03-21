تكريم طوغان وعمرو سليم وآخرين في اليوم المصري للكاريكاتير

تشهد احتفالية اليوم المصري للكاريكاتير تكريم عدد من رواد فن الكاريكاتير ورساميه المتميزين، حيث يتم تكريم أحمد طوغان، ومحمد حاكم، كما سيتم تكريم عمرو سليم، دعاء العدل، عبدالله أحمد، أنور عبدالله، وأحمد مخلوف.



يقام الاحتفال باليوم المصري للكاريكاتير في متحف محمود مختار، بالتعاون مع قطاع الفنون التشكيلية في السادسة من مساء الخميس ٢٥ مارس، بحضور عدد كبير من الفنانين والشخصيات العامة.