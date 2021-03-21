قطع المياه عن قروى الدكة والمنشية والكاجوج ٢٤ ساعه للصيانه



نظرًا لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان بإستكمال أعمال الصيانة بخط المياه الناقل من محطة مياه فطيرة لرافع مياه وادى العرب قطر 700 مللى وهو ما سيترتب عليه قطع مياه الشرب عن المناطق الآتية:

١- مركز كوم أمبو ( أجزاء من قروي المنشية – أجزاء من قروي الكاجوج ).

2- مركز نصر النوبة ( مدينة كلابشة - قروي دهميت - قروي قورته - مدينة نصر النوبة - قروي المالكى - أجزاء من قروي عنيبة - قروي خريت ).

وذلك إعتبارًا من الساعة السادسة من صباح باكر الأثنين الموافق 2232021 وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالى الثلاثاء الموافق 2332021.. لذا تهيب محافظة أسوان بالسادة المواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير إحتياجاتهم وإحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة.