Advertisements

التحالف العربي يعلن تدمير منظومة دفاع جوي حوثية في مأرب

الأحد 21/مارس/2021 - 05:50 م
بوابة الفجر
Advertisements
 
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تدمير منظومة دفاع جوي تابعة لميليشيات الحوثيين فى محافظة مأرب.

وذكر التحالف العربي في بيان اليوم الأحد، أن عملية التدمير التي استهدفت منظومة الدفاع الجوي شملت مكونات النظام والخبراء الأجانب كافة، وفقا لما أوردته وكالة الانباء السعودية "واس " .

وعبّر التحالف عن دعمه لعمليات الجيش الوطني اليمني والقبائل فى مأرب للتقدم وحماية المدنيين.

وكان رئيس هيئة الأركان بالجيش اليمني صغير حمود، أكد فى وقت سابق أن قواته المسلحة تمكنت بمعاونة قوات التحالف من منع ميليشيات الحوثيين من دخول محافظة مأرب.

وقال "حمود" فى حديثه مع فضائية العربية الأحد الماضي: إن القوات اليمنية الشرعية تصدّت لهجمات متتالية لميليشيات الحوثي على المحافظة، مؤكدا أن عناصر الجيش اليمني مستمرة بتحقيق مزيد من التقدم في مواجهة الميليشيا.

أخبار تهمك

موسيماني يحسم ملف التعاقد مع حارس جديد للأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة التي تشهدها البلاد (فيديو)

منذ ساعتين و 18 دقيقة

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام كينيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا

منذ 36 دقيقة

موسيماني يتخذ قراراً هاماً تجاه مستقبل حسين الشحات مع الأهلي

منذ ساعتين و 27 دقيقة

هل ينتقل كورونا عن طريق الأحذية؟ "الصحة" تجيب

منذ حوالي 10 ساعة

الحديث عن حرب ورفض الوساطة الرباعية.. آخر مستجدات سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

قناة مفتوحة تنقل مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يطلب إعادة الهدّاف إِلى الزمالك

منذ ساعة

الأهلي يستقر على رحيل حارسه.. وجلسة تحسم الصفقات الجديدة

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يصر على ضم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 3 ساعات

تحصين قرار التأجيل ونقل الفرز على الهواء.. 7 قرارات هامة للجنة المشرفة على انتخابات 'الصحفيين'

منذ 40 دقيقة

عاجل.. فرمان كارتيرون يطيح بخماسي الزمالك

منذ يوم

السيسي يطمئن المصريين بشأن قانون الأحوال الشخصية.. ويوجه رسالة للمنفصلين

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. برشلونة يوقع عقد مبدئي مع نجم ليفربول

منذ حوالي 3 ساعات

رئيس "دينية الشيوخ" يطالب بمنع أي طبيب يجري عملية ختان أنثى من مزاولة المهنة

منذ حوالي 3 ساعات

كارتيرون يطلب أول صفقة في الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:55 م

تحصين قرار التأجيل ونقل الفرز على الهواء.. 7 قرارات هامة للجنة المشرفة على انتخابات 'الصحفيين'

الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة التي تشهدها البلاد (فيديو)

04:16 م

الأهلي يستقر على رحيل حارسه.. وجلسة تحسم الصفقات الجديدة

11:31 ص

الحديث عن حرب ورفض الوساطة الرباعية.. آخر مستجدات سد النهضة

02:10 م

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام كينيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا

05:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها