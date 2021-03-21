التحالف العربي يعلن تدمير منظومة دفاع جوي حوثية في مأرب

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تدمير منظومة دفاع جوي تابعة لميليشيات الحوثيين فى محافظة مأرب.





وذكر التحالف العربي في بيان اليوم الأحد، أن عملية التدمير التي استهدفت منظومة الدفاع الجوي شملت مكونات النظام والخبراء الأجانب كافة، وفقا لما أوردته وكالة الانباء السعودية "واس " .





وعبّر التحالف عن دعمه لعمليات الجيش الوطني اليمني والقبائل فى مأرب للتقدم وحماية المدنيين.





وكان رئيس هيئة الأركان بالجيش اليمني صغير حمود، أكد فى وقت سابق أن قواته المسلحة تمكنت بمعاونة قوات التحالف من منع ميليشيات الحوثيين من دخول محافظة مأرب.





وقال "حمود" فى حديثه مع فضائية العربية الأحد الماضي: إن القوات اليمنية الشرعية تصدّت لهجمات متتالية لميليشيات الحوثي على المحافظة، مؤكدا أن عناصر الجيش اليمني مستمرة بتحقيق مزيد من التقدم في مواجهة الميليشيا.



