Advertisements

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام كينيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا

الأحد 21/مارس/2021 - 05:59 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
Advertisements

استقر حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، على التشكيل الذي سيدفع به أمام كينيا، في إطار مباريات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا. 

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب المصري بنظيره كينيا، يوم الخميس المقبل الموافق الخامس والعشرين من شهر مارس الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة، والرابعة بتوقيت جرينتش.

ومن المتوقع أن يدخل المنتخب المصري اللقاء بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى..محمد الشناوي

 في خط الدفاع.. محمد هاني- أحمد حجازي- على جبر- أحمد أبوالفتوح

في خط الوسط.. محمد النني- طارق حامد- محمد صلاح- محمود حسن تريزيجيه- محمد مجدي قفشة

وفي الهجوم.. مصطفى محمد

 

ويحتل المنتخب المصري المركز الأول في المجموعة برصيد 8 نقاط، بينما يتواجد منتخب كينيا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

 

وتضم قائمة المنتخب كلا من: محمد الشناوي -محمود عبدالرحيم جنش -محمد بسام -عامر عامر - محمد هاني -عمر جابر-  أيمن أشرف - أحمد أبوالفتوح -أحمد حجازي- محمود حمدي الونش -علي جبر-  أحمد أيمن منصور - ياسر ابراهيم -محمد النني-  عمرو السولية -طارق حامد-حمدي فتحي- محمد  صلاح - محمود حسن تريزيجية -محمد فاروق- أحمد سيد زيزو -اسلام عيسي- مصطفي فتحي -محمد مجدي أفشه -مصطفي محمد -حسام حسن -احمد ياسر ريان -محمد شريف

أخبار تهمك

موسيماني يتخذ قراراً هاماً تجاه مستقبل حسين الشحات مع الأهلي

منذ ساعتين و 26 دقيقة

الحديث عن حرب ورفض الوساطة الرباعية.. آخر مستجدات سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يطلب إعادة الهدّاف إِلى الزمالك

منذ ساعة

السيسي يطمئن المصريين بشأن قانون الأحوال الشخصية.. ويوجه رسالة للمنفصلين

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يصر على ضم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. برشلونة يوقع عقد مبدئي مع نجم ليفربول

منذ حوالي 3 ساعات

كارتيرون يطلب أول صفقة في الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

تحصين قرار التأجيل ونقل الفرز على الهواء.. 7 قرارات هامة للجنة المشرفة على انتخابات 'الصحفيين'

منذ 39 دقيقة

الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة التي تشهدها البلاد (فيديو)

منذ ساعتين و 17 دقيقة

قناة مفتوحة تنقل مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد

منذ حوالي 4 ساعات

هل ينتقل كورونا عن طريق الأحذية؟ "الصحة" تجيب

منذ حوالي 10 ساعة

موسيماني يحسم ملف التعاقد مع حارس جديد للأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يستقر على رحيل حارسه.. وجلسة تحسم الصفقات الجديدة

منذ حوالي 7 ساعات

رئيس "دينية الشيوخ" يطالب بمنع أي طبيب يجري عملية ختان أنثى من مزاولة المهنة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. فرمان كارتيرون يطيح بخماسي الزمالك

منذ يوم

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام كينيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا

منذ 35 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:55 م

تحصين قرار التأجيل ونقل الفرز على الهواء.. 7 قرارات هامة للجنة المشرفة على انتخابات 'الصحفيين'

الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة التي تشهدها البلاد (فيديو)

04:16 م

الأهلي يستقر على رحيل حارسه.. وجلسة تحسم الصفقات الجديدة

11:31 ص

الحديث عن حرب ورفض الوساطة الرباعية.. آخر مستجدات سد النهضة

02:10 م

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام كينيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا

05:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها