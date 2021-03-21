التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام كينيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا

استقر حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، على التشكيل الذي سيدفع به أمام كينيا، في إطار مباريات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب المصري بنظيره كينيا، يوم الخميس المقبل الموافق الخامس والعشرين من شهر مارس الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة، والرابعة بتوقيت جرينتش.

ومن المتوقع أن يدخل المنتخب المصري اللقاء بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى..محمد الشناوي

في خط الدفاع.. محمد هاني- أحمد حجازي- على جبر- أحمد أبوالفتوح

في خط الوسط.. محمد النني- طارق حامد- محمد صلاح- محمود حسن تريزيجيه- محمد مجدي قفشة

وفي الهجوم.. مصطفى محمد

ويحتل المنتخب المصري المركز الأول في المجموعة برصيد 8 نقاط، بينما يتواجد منتخب كينيا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

وتضم قائمة المنتخب كلا من: محمد الشناوي -محمود عبدالرحيم جنش -محمد بسام -عامر عامر - محمد هاني -عمر جابر- أيمن أشرف - أحمد أبوالفتوح -أحمد حجازي- محمود حمدي الونش -علي جبر- أحمد أيمن منصور - ياسر ابراهيم -محمد النني- عمرو السولية -طارق حامد-حمدي فتحي- محمد صلاح - محمود حسن تريزيجية -محمد فاروق- أحمد سيد زيزو -اسلام عيسي- مصطفي فتحي -محمد مجدي أفشه -مصطفي محمد -حسام حسن -احمد ياسر ريان -محمد شريف