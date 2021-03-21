التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام كينيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام كينيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا
استقر حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، على التشكيل الذي سيدفع به أمام كينيا، في إطار مباريات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.
ومن المقرر أن يلتقي المنتخب المصري بنظيره كينيا، يوم الخميس المقبل الموافق الخامس والعشرين من شهر مارس الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة، والرابعة بتوقيت جرينتش.
ومن المتوقع أن يدخل المنتخب المصري اللقاء بتشكيل مكون من:
في حراسة المرمى..محمد الشناوي
في خط الدفاع..
محمد هاني- أحمد حجازي- على جبر- أحمد أبوالفتوح
في خط الوسط.. محمد النني- طارق حامد- محمد
صلاح- محمود حسن تريزيجيه- محمد مجدي قفشة
وفي الهجوم.. مصطفى محمد
ويحتل المنتخب المصري المركز الأول في
المجموعة برصيد 8 نقاط، بينما يتواجد منتخب كينيا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.
وتضم قائمة المنتخب كلا من: محمد الشناوي
-محمود عبدالرحيم جنش -محمد بسام -عامر عامر - محمد هاني -عمر جابر- أيمن أشرف - أحمد أبوالفتوح -أحمد حجازي- محمود
حمدي الونش -علي جبر- أحمد أيمن منصور -
ياسر ابراهيم -محمد النني- عمرو السولية -طارق
حامد-حمدي فتحي- محمد صلاح - محمود حسن تريزيجية
-محمد فاروق- أحمد سيد زيزو -اسلام عيسي- مصطفي فتحي -محمد مجدي أفشه -مصطفي محمد
-حسام حسن -احمد ياسر ريان -محمد شريف