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رئيس جامعة أسوان : بمشاركة طلاب عشر جامعات انطلاق منصة التوظيف الإفتراضي

الأحد 21/مارس/2021 - 05:55 م
بوابة الفجر
فتح الله رضوان
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قال الأستاذ الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان
في إطار اهتمام الدولة بالشباب وإيجاد فرص العمل للخريجين لدفع عجلة الإنتاج والتنمية عن انعقاد الملتقى التوظيفي الأفتراضي غدايوم الإثنين الموافق 22 من شهر مارس الجاري وذلك من خلال تقنية النت أونلاين من خلال المركزالجامعي للتطوير المهني بجامعة أسوان (المراكز الجامعية للتطوير المهني) في إعداد خريجي وطلبة جامعة أسوان للإستعداد للمشاركة مع 4000 طالب وطالبة من عشر جامعات مصريه في أولى فاعليات منصة التوظيف الأفتراضي للجامعات وهو الملتقى الإفتراضي للتوظيف UCCD March Career Expo يقام تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزيرالتعليم العالى والبحث العلمي.


وأضاف " غلاب " أنه تبدأ فاعليات الملتقى التوظيفي الأفتراضي غدا يوم الإثنين الموافق 22 من شهر مارس الجاري بمشاركة البنك الأهلي المصري وفودافون للحلول الذكية (الشركاء الرسميين) ويرعي المنصة ويشارك في الملتقى كبرى الشركات المصرية والعالمية فى مختلف المجالات مثل إتصالات مصر، والبنك التجاري الدولي، وشركة راية القابضة للإستثمارات المالية، وشركة لوريال مصر، وفودافون مصر، والقناة للسكر، ومجموعة حسن علام، والجامعة المصرية للتعليم الالكترونى الاهلية، وشركة تبارك، وايديتا للصناعات الغذائية،وبدوى جروب للصناعات الغذائية،واليانز مصر وغيرها في مجالات الصناعات الغذائية، والصناعات الدوائية والتجميلية، والأوراق المالية والإنشاء والتعمير، والطاقة، والنقل، ومعهد تكنولوجيا الاتصالات
وغيرها.

مشيرا إن الجامعة تحرص على توفير فرص العمل والتدريب للطلاب والخريجين وتعد منصة التوظيف وملتقى التوظيف الإفتراضي خطوة هامة للتعامل مع مستجدات الوضع الراهن والإستفاده من الإمكانيات التكنولوجيه الحديثة حيث عمل فريق المركز الجامعى (المراكز الجامعية) على إعداد الخريجين والطلاب لهذا الحدث المهم من خلال الورش المتخصصة لإجراء المقابلات الشخصية وتجهيز السيرة الذاتية وغيرها من وسائل الدعم لضمان نجاح الطلاب فى الحصول على افضل الفرص.


موضحا بأن الملتقى الثاني يعد الاول من نوعه حيث حقق الملتقى الافتراضي الاول الذى عقد فى سبتمبر 2020 نجاحا كبيرا بحضور نخبة من أصحاب الأعمال ونحو 4000 من الطلاب والخريجين من عشر جامعات مصرية في تسع محافظات من أسوان إلى الإسكندرية. وتأتى هذه المبادرة تحت مظلة مشروع المراكز الجامعيةللتطوير
المهني والذي أنشأ حتى الآن 16 مركزًا بعشر جامعات حكومية بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وذلك بدعم فني من الجامعة الأمريكية بالقاهرة للعمل على سد الفجوة بين التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل والصناعة من خلال تقديم التوجيه المهني والتدريب مجانا لمختلف الطلاب والخريجين.


ويعتبر ملتقى التوظيف الافتراضي لمراكز التطوير المهنى بالجامعات 2021 حدث افتراضي عبر الإنترنت يتقابل من خلاله أصحاب الأعمال مع طلاب وخريجين الجامعات ويستخدمون غرف التواصل (chat rooms) والاجتماعات عن بعد (teleconferencing) والبث عبرالإنترنت (webcasts) والندوات الافتراضية (webinars) والبريد الإلكترونى لتبادل المعلومات حول الوظائف المتوفرة. ويقوم الباحثين عن الوظائف وطلاب السنوات النهائية والخريجين الجدد بتحميل سيرتهم الذاتية وتصفح أجنحة الشركات والتواصل المباشر مع ممثلى الشركات. ويستخدم الملتقى الافتراضي منصة ديناميكية تساند أصحاب الأعمال فى التحرر من قيود عمليات التوظيف التقليدية. فمن خلال هذه المنصة ثلاثية الابعاد عبر شبكة الإنترنت يمكن الآن لأصحاب الأعمال والباحثين عن عمل التواصل الإفتراضي بما يماثل شعور التعامل المباشر الواقعي فضلا عن خلق فرص والقدوة علي التشبيك والوصول إلى أفضل الكوادر المصرية الشابة المتميزة.


معرباعن سعادته
بنجاح المركز الجامعي بجامعة أسوان في التواصل الفعال مع الشركات
ودخول الجامعه المصري للتعلم الكتروني كراعي ذهبي ومدارس السلام اكاديمي راعي فضى وكذلك مؤسسه الأسره المصريه للتنميه وشركة طه ابو الوفا للمقاولات والمناجم وشركة AM للحلول الخدميةكرعاة برونزيين.

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