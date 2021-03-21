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"العربي" يكرم سيدات موظفي اتحاد الغرف التجارية بمناسبة عيد الأم

الأحد 21/مارس/2021 - 05:57 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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نظم الاتحاد العام للغرف التجارية بالتنسيق مع غرفة  القاهرة احتفالية كرنفالية اليوم الأحد لتكريم السيدات العاملات بالاتحاد والغرفة بمناسبة احتفالات عيد الأم.

وسلم المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة عددًا من السيدات   اللاتي بلغن سن التقاعد ، واللاتي تم اختيارهن أمهات مثاليات بالاتحاد والغرفة بعض الهدايا التذكارية تكريمًا لهن علي دورهن المجتمعي والعملي  ، حيث وصفهن بزملاء العمل .   

وأشاد "العربي بدور الأم المصرية من قديم الأزل ؛ لأنها هي التي تتحمل وتربي وتعيش في الظروف المختلفة ، وتربي أجيالًا متعاقبة ، مُدللًا على كلامه بـ"السيدة هاجر التي قامت بتربية سيدنا إسماعيل على الرغم من بُعد سيدنا إبراهيم عنهما ، وتحملت كثيرًا حتى قامت بتربيته لتصبح أم نبي وزوجة نبي ، " قائلا "هي دي السيدة المصرية التي نحتفل اليوم ببعض منهن" وهذه الاحتفالية أقل تقدير لهن .

وشهدت الاحتفالية روحًا من الود و الحب بين الحضور  وسط حالة من الفرحة والسعادة ،  والتقاط الصور التذكارية مع المهندس إبراهيم العربي الذي كان لا يقل سعاده وفرحة عن الحضور بعد مشاهدته الحب في عيون السيدات والحضور المشاركين في الاحتفالية.

وشارك في الاحتفالية أحمد الوسيمي نائب أول رئيس غرفة القاهرة ، وسامح زكي نائب ثانى رئيس غرفة القاهرة ، والدكتورة ليلى البيلي عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ، وأشرف خضر عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ووليد رمضان عضو مجلس ادارة غرفة القاهرة ، وعدد كبير من المشاركين في الاحتفالية.

وعن المكرمات خلال الاحتفالية فهن( الدكتورة ليلي البيلي  وعزة امام وهدي سعيد وحسناء توفيق و عزه عبد القادر وسميره عدلي وصفاء جلال  و  بهيه مصطفي و ليلي عبده وعواطف حسن وابتسام فتحي وأمنية فرج ورباب طلعت)

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