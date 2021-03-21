تحصين قرار التأجيل ونقل الفرز على الهواء.. 7 قرارات هامة للجنة المشرفة على انتخابات 'الصحفيين'

اجتمعت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة خالد ميري وكيل النقاة، مع المرشحين؛ لبحث تطورات انعقاد الجمعية العمومية في مكان مفتوح خارج النقابة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.





واتفقت اللجنة مع المرشحين على تحصين قرار تأجيل الانتخابات، بموافقة الجمعية العمومية عليه، خلال انعقادها يوم 2 إبريل المقبل.





وأكدت اللجنة المشرفة أنها ستعلن عن مكان انعقاد الجمعية العمومية والانتخابات، خلال 48 ساعة، وذلك بعد الاستقرار على مكان واسع ومفتوح، لتسهيل تبطيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي بين الزملاء.





واتفقت اللجنة مع المرشحين على نقل الفرز والاقتراع على الهواء، على مواقع التواصل الاجتماعي بين الصحفيين، كزيادة طمئنة لأعضاء الجمعية العمومية.





كما اتفقت اللجنة على السماح لأعضاء الجمعية العمومية بمراقبة الفرز وإعلان النتائج، على أن يكون 2 من الزملاء من أهل الثقة في كل لجنة، ويسلم الزملاء للجنة المشرفة،طلبات الإشراف للموافقة عليها.





واتفق المرشحون مع اللجنة المشرفة على أن تكون اللجان مفتوحة وليست مغلقة، للسماح لأعضاء الجمعية العمومية بمراقبة الفرز وإعلان النتائج.





وانتهى الاجتماع للموافقة على إعلان النتائج في اللجان الفرعية، وأن يكون فرز كل لجنة في مكانها دون نقل للصناديق.





وطالب المرشحون من اللجنة المشرفة، عقد اجتماع بعد أسبوع، وذلك لبحث تطورات ومستجدات المشهد، ووضع خريطة بإحداثيات المكان الذي ستنعقد فيه الجمعية العمومية، وأماكن الدخول والخروج، وكيفية تطبيق الإجراءات الاحترازية.



