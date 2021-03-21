رئيس جامعة أسوان : سباق النيل الدولي من أهم توصيات الملتقي الدولي للسياحة الرياضية



اعلن الأستاذ الدكتور احمد غلاب محمد رئيس جامعة اسوان انه من اهم توصيات الملتقي الدولي للسياحة الرياضية وافاق وطموحات (اسوان احلي ) الذي انبثق من رحم المبادرة الرئاسية الرياضة امن قومي والتي اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ونفذتها جامعة اسوان من خلال كلية التربية الرياضية.







وأضاف " غلاب "ان الملتقي الدولي شهد ختام فاعلياته الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وانعقد الملتقي تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور خالد العناني وزير السياحة والاثار واللواء اشرف عطية محافظ اسوان الذي استضافته جامعة أسوان ونظمته كلية التربية الرياضة والذي جاء من أهم توصيات الملتقي الاعلان عن إقامة بطولة النيل الدولية في السادس من أكتوبر بنيل أسوان بعد توقف دام 25 عاما مما يعكس فرحة الرياضيين من أبناء هذه اللعبة بأسوان وقد شكلت الجامعة لجنة علمية فنية رياضية بالتعاون مع إتحاد السباحة لمعاينة أماكن المسابقة وقياس درجة المياه بنهر النيل بأسوان وأن الجامعة تسخر كافة إمكانياتها من قوارب نيلية وغيرها من أدوات اللعبة التي تساعد علي نجاح هذا السابق الذي ينتظره أهالي أسوان بشغف







أشار المهندس ياسر ادريس رئيس اتحاد السباحة وعضو مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية ان إقامة سباق النيل الدولي للسباحة في أسوان في السادس من أكتوبر القادم بعد توقف دام قرابة الربع قرن وذلك ياتي في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «الرياضة أمن قومي» تأكيدًا لريادة مصر على الصعيدين الإفريقي والدولي.



مشيرا أنه سوف يتم دعوة الدول الأفريقية باستضافةكاملة على نفقة الاتحاد المصري للسباحة وخاصة دول حوض وادي النيل، مشيرًا إلى أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضه وجه بالدعم الكامل لسباق النيل الدولي من خلال وزارة الشباب والرياضة.

وأوضح الدكتور عادل مكي عميد كلية التربية الرياضية جامعة أسوان والمقرر الملتقي الدولي للسياحة الرياضية يعد هذا الحدث من أهم الأحداث الرياضية والسياحية التي نظمتها كلية التربية الرياضية والذي أحدث حراك رياضي وسياحي بالمحافظة في ظل جاءحة فيروس كورونا المستجد.