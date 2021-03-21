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قبل الانتخابات بيومين.. نتنياهو: أسعى لتشكيل حكومة مستقرة

الأحد 21/مارس/2021 - 06:01 م
بوابة الفجر
وكالات
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كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد 21 مارس، عمّا ينقصه كي يتمكن من تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

 

وقال نتنياهو، في تصريحٍ لإذاعة الجيش الإسرائيلي، "حسب التقديرات، ينقصني مقعد أو اثنين كي أشكّل حكومة مستقرة".

 

وتُجري إسرائيل، الثلاثاء المقبل 23 مارس، رابع انتخابات تشريعية للكنيست الإسرائيلي في ظرف سنتين، وذلك بعد ثلاثة استحقاقات سابقة في 9 أبريل 2019 و17 سبتمبر من نفس العام و2 مارس من العام الماضي.

 

ويمني نتنياهو، أكثر رؤساء وزراء إسرائيل مكوثًا في الحكم، النفس نحو تمديد حكمه المستمر بصورةٍ متواصلةٍ منذ مارس عام 2009، بعد حقبة أولى بين عامي 1996 و1999.

 

لكن مساعي نتنياهو ستصطدم بصعوباتٍ عدةٍ في ظل تراجع شعبيته، وانفضاض عدد من حلفائه من حوله، مما يجعله يواجه صعوبات جمة في سبيل الوصول إلى تأييد 61 نائبًا على الأقل داخل الكنيست لحكومته.

 

وتوجهت إسرائيل نحو انتخابات مبكرة جديدة، وذلك بعد صدور قرار حل الكنيست مع انقضاء يوم 22 ديسمبر المنصرم، بعدما فشل شريكا الحكم، حزب "الليكود" بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحزب "أزرق أبيض" بزعامة وزير الدفاع بيني جانتس، في إيجاد حلٍ للمشاكل المتفاقمة بينهما، خاصةً فيما يتعلق بإقرار الموازنة.

 

وتتنافس 39 قائمة انتخابية في السباق نحو مقاعد الكنيست، البالغ عددها 120 مقعدًا، لكن الأكثرية من هذه القوائم لن تتمكن من الحصول على أية مقاعد داخل الكنيست بسبب نسبة الحسم، التي تبلغ 3.25%.

 

وينبغي لأية قائمة انتخابية أن تحظى على أقل تقدير بنسبة تصويتٍ تبلغ 3.25% من إجمالي المصوتين، وأي قائمة انتخابية لا تتجاوز هذه النسبة لن تحظى بأي مقعدٍ داخل الكنيست.

 

كما أن الحزب أو التحالف الانتخابي يجب أن يحظى بدعم 61 نائبًا من أصل 120 داخل الكنيست (نسبة الـ"50%+1")، كي يتمكن من تشكيل الحكومة الجديدة.

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