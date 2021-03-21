موعد مباراة الذهاب بين آرسنال وسلافيا براغ في دور الـ8 بالدوري الأوروبي

آسفرت قرعة مباريات دور ال 8 لبطولة الدوري الأوروبي عن مواجهات قوية يأتي فى مقدمتها مباراة فريق أرسنال الإنجليزي والذي سيواجه نظيره سلافيا براغ ضمن مباريات دور ربع النهائي من البطولة.









وتقام مباريات الذهاب لدور الثمانية في الثامن من أبريل المقبل على ملاعب الأندية الفيما تقام مباريات الإياب في 15 من الشهر نفسه على ملاعب الفرق المنافسة.









وتقام مباراتا الذهاب في الدور قبل النهائي 29 أبريل المقبل فيا تقام جولة الإياب في السادس من مايو المقبل.









وتقام المباراة النهائية لهذه النسخة من البطولة في 26 مايو المقبل بمدينة دانسك البولندية.



