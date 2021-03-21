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مصطفى محمد يجبر مدرب جالطة سراي على اختيار حاسم

الأحد 21/مارس/2021 - 06:04 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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اتخذ فاتح تريم المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي جالطة سراي التركي قرار جديد في ظل حالة التألق التي يعيشها الدولي المصري مصطفى محمد بين صفوف العملاق التركي.

وقالت صحيفة milliyet التركية أن فاتح تريم إستقر على العودة إلى طريقة 4-3-3 بدلاً من طريقة 4-4-2 والتي إعتمد عليها في المباراتين الماضيتين ضد قيصري سبور وريز سبور في الدوري.

ولعب تريم بالثنائي مصطفى محمد وراديميل فالكاو ولكن اللاعب المصري صام خلالهما عن التهديف الأمر الذي جعل تريم يعيد النظر في طريقة اللعب ويقرر الإعتماد على المصري كمهاجم وحيد.

وكان مصطفى محمد قد سجل ستة أهداف في المباريات الستة الأولى له مع جالطة سراي حينما لعب مهاجم وحيد.

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