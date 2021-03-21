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فوز بنها والبلاستيك في ختام الجولة 22 لمجموعة القاهرة بالقسم الثالث

الأحد 21/مارس/2021 - 06:05 م
بوابة الفجر
رأفت أمين
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أسفرت نتائج مباراتي اليوم في ختام الجولة الثانية والعشرون للمجموعة السادسة مجموعة القاهرة والقليوبية للقسم الثالث عن صعود فريق بنها إلى قمة المجموعة بقيادة سعيد مدبولي بعد فوزه على فريق الغابة بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب ميت راضي.

انتهى الشوط الأول بتقدم بنها بهدف سجله كمنص من ركلة جزاء واضاف أيمن رشاد الهدف الثاني بالشوط الثاني .

أدار اللقاء الحكم محمد رمضان حكم ساحة وعاونه احمد الكيال مساعد أول ومحمد أبو العزايم مساعد ثانى.

كما حقق فريق البلاستيك بقيادة تامر عبد الخالق الفوز على ضيفه فريق اتحاد الشرطة بهدفين دون رد سجلهما أحمد عبد الرؤوف في الشوط الأول ومحمد هشام كرشه الهدف الثاني من ركلة جزاء في الشوط الثاني.

ترتيب المجموعة السادسة

1- بنها 46
1- العبور 45 نقطة
3- الغابه 42 نقطة
4- البلاستيك 40 نقطة
5- مصر للتأمين 38 نقطة
6- اسكو 36 نقطة
7- الشمس 34 نقطة
8- اتحاد الشرطة 33 نقطة
9- المرج 28 نقطة
10- طوخ 27 نقطة
11- بهتيم 23 نقطة
12- الأميرية 22 نقطة
13- الماظه 21 نقطة
14- ايروسبوت 18 نقطة
15- قليوب 13 نقطة
16- سراى القبه 5 نقاط

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