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رئيس جامعة المنصورة يفتتح عمليات تطوير وتحديث عدد من الوحدات التعليمية بكلية التجارة

الأحد 21/مارس/2021 - 06:06 م
بوابة الفجر
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افتتح الأستاذ الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة اليوم الأحد 21 مارس 2021 م عمليات تطوير وتحديث عدد من الوحدات التعليمية والتدريبية بكلية التجارة وتشمل قاعة " الأون لاين " وقاعة المؤتمرات في إطار تفعيل التحول الرقمي والسعي لمواكبة التطور الإلكتروني
بحضور الأستاذ الدكتور محمد ربيع رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا، الأستاذ الدكتور محمد عطوة عميد كلية التجارة، وأعضاء مجلس الجامعة، ووكلاء الكلية
شملت عمليات التطوير تحديث وتجهيز قاعة الأون لاين وتجهيزها بحوالي 270 جهاز كمبيوتر بأحدث المواصفات العالمية ومجهزة بأحدث وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية وأنظمة المراقبة بالإضافة الى تزويد القاعة بمنظومة اطفاء بتقنية " المياه الضبابية " تعمل على عدة مراحل كما تم تطوير وتحديث قاعة المؤتمرات بالكلية وتزويدها بأحدث الوسائل التكنولوجية وأجهزة العرض.
وخلال كلمته وجه الأستاذ الدكتور أشرف عبدالباسط – رئيس الجامعة خالص الشكر لإدارة الكلية مؤكدًا على دعمه المستمر للفكر التطويري الذى يخدم المنظومة التعليمية لمواكبة التطور والتحول الرقمي.
وأكد أ.د محمد عطوة أن الكلية تسعى دائمًا إلى مواكبة التطورات والتكنولوجيا المتلاحقة التى تهدف إلى تطوير العملية التعليمية والارتقاء بها من خلال عمليات تطوير وتحديث عدد من الوحدات التعليمية والتدريبية لمواكبة التطورات المتسارعة لتأهيل طلاب كلية التجارة على كافة المستجدات لسوق العمل باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة
كما وجه الشكر والتقدير لكل من ساهم في نجاح عمليات الانشاء والتطوير وفى نهاية كلمته أعلن عن تحقيق حلمه بتجارة جديدة بالفعل هذا الشعار الذى رفعه منذ 7 سنوات فى بداية توليه منصب عميد كلية التجارة.
وخلال انعقاد جلسة مجلس الجامعة بكلية التجارة تم تكريم كلا من الأستاذ الدكتور محمد عطوة عميد كلية التجارة، الاستاذ الدكتور عصام الوكيل عميد كلية طب الأسنان نظرا لانتهاء فترة توليهما منصب عمادة الكلية
ووجه الاستاذ الدكتور رئيس الجامعة الشكر والتقدير لعمداء كليتى التجارة وطب الأسنان عل ما بذلوه من جهد فى أثناء تولى المسئولية والعمل بكل اخلاص للارتقاء بالخدمات التعليمية ورفع اسم الجامعة فى جميع المحافل العلمية والدولية
رئيس جامعة المنصورة يفتتح عمليات تطوير وتحديث عدد من الوحدات التعليمية بكلية التجارة
رئيس جامعة المنصورة يفتتح عمليات تطوير وتحديث عدد من الوحدات التعليمية بكلية التجارة
رئيس جامعة المنصورة يفتتح عمليات تطوير وتحديث عدد من الوحدات التعليمية بكلية التجارة
رئيس جامعة المنصورة يفتتح عمليات تطوير وتحديث عدد من الوحدات التعليمية بكلية التجارة
رئيس جامعة المنصورة يفتتح عمليات تطوير وتحديث عدد من الوحدات التعليمية بكلية التجارة
رئيس جامعة المنصورة يفتتح عمليات تطوير وتحديث عدد من الوحدات التعليمية بكلية التجارة
رئيس جامعة المنصورة يفتتح عمليات تطوير وتحديث عدد من الوحدات التعليمية بكلية التجارة
رئيس جامعة المنصورة يفتتح عمليات تطوير وتحديث عدد من الوحدات التعليمية بكلية التجارة

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