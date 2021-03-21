Advertisements

شاهد.. محمد بن زايد ينشر صورة مع والدته ويهنئ أمهات العالم

الأحد 21/مارس/2021 - 06:20 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

نشر ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأحد، صورة له مع والدته الشيخة فاطمة بنت مبارك بمناسبة يوم الأم.

 

وكتب في تغريدة: "أمي الغالية فاطمة بنت مبارك وجميع الأمهات.. أنتن الخير والبركة.. نبع الرحمة والعطاء ورمز الصبر والإرادة.. تحملن أسمى معاني الحياة وأطيبها".

 

وأضاف: "تهانينا لكل أم في الإمارات والعالم.. في يوم الأم وفي كل يوم.. أدام الله عليكن الصحة والسعادة".

 

ويحتفل العالم العربي ومناطق أخرى من العالم بيوم الأم في الحادي والعشرين من شهر مارس من كل عام.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ولي عهد ابو ظبي محمد بن زايد عيد الام ابو ظبي

أخبار تهمك

الأهلي يستقر على رحيل حارسه.. وجلسة تحسم الصفقات الجديدة

منذ حوالي 7 ساعات

الحديث عن حرب ورفض الوساطة الرباعية.. آخر مستجدات سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يصر على ضم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 3 ساعات

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام كينيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا

منذ 35 دقيقة

رئيس "دينية الشيوخ" يطالب بمنع أي طبيب يجري عملية ختان أنثى من مزاولة المهنة

منذ حوالي 3 ساعات

تحصين قرار التأجيل ونقل الفرز على الهواء.. 7 قرارات هامة للجنة المشرفة على انتخابات 'الصحفيين'

منذ 39 دقيقة

قناة مفتوحة تنقل مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد

منذ حوالي 4 ساعات

الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة التي تشهدها البلاد (فيديو)

منذ ساعتين و 17 دقيقة

كارتيرون يطلب إعادة الهدّاف إِلى الزمالك

منذ ساعة

هل ينتقل كورونا عن طريق الأحذية؟ "الصحة" تجيب

منذ حوالي 10 ساعة

موسيماني يتخذ قراراً هاماً تجاه مستقبل حسين الشحات مع الأهلي

منذ ساعتين و 26 دقيقة

موسيماني يحسم ملف التعاقد مع حارس جديد للأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. فرمان كارتيرون يطيح بخماسي الزمالك

منذ يوم

كارتيرون يطلب أول صفقة في الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. برشلونة يوقع عقد مبدئي مع نجم ليفربول

منذ حوالي 3 ساعات

السيسي يطمئن المصريين بشأن قانون الأحوال الشخصية.. ويوجه رسالة للمنفصلين

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

محافظ القليوبية يهنئ البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد

محافظ القليوبية يبعث برقية تهنئة للسيسى ووزير الداخلية بمناسبة عيد الشرطة و25 يناير

نبيل الحلفاوي ينعى طبيبة "الأورام" هبة خفاجي

ولي عهد أبوظبي يهنئ حاكم دبي بـ"فرحة كبيرة عمت أرجاء الوطن"

في ندوة يوم زايد للعمل الإنساني.. محمد بن فيصل: رؤساء دول استفادوا من تجربة الوالد المؤسس في العطاء والسلام والتسامح

محافظ البحر الأحمر يرسل برقية تهنئة للرئيس بمناسبة عيد الفطر

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:55 م

تحصين قرار التأجيل ونقل الفرز على الهواء.. 7 قرارات هامة للجنة المشرفة على انتخابات 'الصحفيين'

الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة التي تشهدها البلاد (فيديو)

04:16 م

الأهلي يستقر على رحيل حارسه.. وجلسة تحسم الصفقات الجديدة

11:31 ص

الحديث عن حرب ورفض الوساطة الرباعية.. آخر مستجدات سد النهضة

02:10 م

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام كينيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا

05:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها