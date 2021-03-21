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تشيلسي يفوز على شيفيلد يونايتد ويتأهل إلى نصف نهائي كأس الاتحاد

الأحد 21/مارس/2021 - 06:16 م
بوابة الفجر
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حقق نادي تشيلسي الفوزه على شيفيلد يونايتد بهدفين دون رد يوم الأحد في دور الثمانية منببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم والتأهل إلى الدور قبل النهائي.

وجاء الهدف الأول في الدقيقة 24 عن طريق بن تشلويل الذي لعب الكرة داخل منطقة الجزاء وحاول أوليفر نوروود إبعادها لكن الكرة غيرت اتجاهها وعانقت الشباك.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة سجل حكيم زياش الهدف الثاني عندما استلم الكرة داخل منطقة الجزاء وسددها لحظة خروج الحارس من مرماه إلى داخل المرمى.

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كاس الاتحاد شيفيلد تشيلسي

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