المصيلحي: نقدم كل الدعم للسيدات العاملات في وزارة التموين

خلال احتفاله بعيد الام وتكريم الأمهات المثاليات بالوزارة، أكد الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تقدم كل الدعم للسيدات العاملات في الوزارة والقطاعات التابعة لها ومديريات التموين.





وأشار المصيلحي خلال الاحتفال وتسليم الدروع وشهادات التقدير أن المرأة في وزارة التموين تتقلد العديد من المناصب القيادية منها مدير مديرية وكذلك رؤساء الإدارات المركزية وغيرها من المناصب.





وأشار المصيلحي إلي أننا عندما نحتفل بعيد الأم فأننا نحتفل بعيد العطاء، مؤكدا إلي أن الأم هي رمز العطاء الذي لا ينقطع سواء في المنزل او العمل.





وخلال الاحتفال كرم الدكتور علي المصيلحي - وزير التموين والتجارة الداخلية، عدد كبير من الأمهات المثاليات بمديريات التموين والعاملين بديوان عام الوزارة وعدد كبير من ذوي الهمم ايضاً.





كما كرم وزير التموين والتجارة الداخلية، الأب المثالي بالوزارة والذي يعمل بالإدارة المركزية لنظم المعلومات لأعالته والدته وبناته بعد وفاة زوجته.





كما كرم العميد خالد شرف مساعد وزير التموين للتخطيط والتنمية والشئون المالية والادارية، لتفانيه في العمل وكذلك مجهوده الكبير الذي يقدمه لانجاز المشروعات بالوزارة من مراكز خدمة وغيرها من المشروعات الاخري والتي تخدم في النهاية الأمهات في كل إرجاء مصر .