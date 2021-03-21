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إطلاق مناورات التمرين البحري الثنائي المختلط “الفلك” بالأسطول الغربي

الأحد 21/مارس/2021 - 06:17 م
بوابة الفجر
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انطلقت اليوم مناورات التمرين البحري الثنائي المختلط «الفلك 4» بين القوات البحرية الملكية السعودية والقوات البحرية السودانية في الأسطول الغربي اليوم ، بحضور قائد الأسطول الغربي اللواء البحري الركن يحيى العسيري في قاعدة الملك فيصل البحرية بالأسطول الغربي.
وأوضح قائد التمرين العميد البحري الركن هزاع المطيري أن مناورات التمرين -التي تستمر إلى يوم الخميس القادم- تهدف إلى توحيد المفاهيم وتبادل الخبرات من خلال تنفيذ التدريبات المشتركة مع مشاة البحرية ووحدات الأمن البحرية الخاصة، ومجموعة الطيران البحري، ومجموعة سفن الإسناد، ومجموعة الزوارق بالأسطول الغربي، وتطويرعملية القيادة والسيطرة أثناء تنفيذ العمليات المشتركة بين القوات البحرية الملكية السعودية، والقوات البحرية السودانية الشقيقة لضمان حرية الملاحة البحرية والأمن البحري في البحر الأحمر.

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