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أحمد خليل يطلق كليب "سلمولي عليه" على مواقع التواصل الاجتماعي

الأحد 21/مارس/2021 - 06:20 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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أطلق المطرب الشاب أحمد خليل كليب أغنيته الجديدة "سلمولي عليه" على مواقع التواصل الاجتماعي وموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، الأغنية من كلمات تامر حسين وألحان عمرو مصطفى وإخراج عماد قاسم، الأغنية من نوع الأغاني الرومانسية وتدور الاغنية حول افتقاد الاشياء والحنين لها مرة اخرى سواء حبيب او عائلة او اي شيء متعلق به الاشخاص.
وقد أطلق أحمد خليل من فترة قصيرة أغنية "كانت أيام" بالتعاون مع المطرب الكبير عمرو مصطفى والتي كانت عودة التعاون بين الفنان عمرو مصطفى والملحن تامر حسين بعد الصلح بينهما وحققت أكثر من ٤ مليون مشاهدة.


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