نورالدين الجعفري .. حكم الأزمات وعاشق الإنذرات

منذ أن تم اختيار الحكم المغربي نور الدين الجعفري لقيادة مباراة الزمالك والمولودية الجزائري تحكيميا والكل يشعر بالقلق من وراء هذا الاختيار المتمثل في عدد من الاسباب التي قد تؤدي الي افساد المباراة أو أن تكون في اتجاه واحد وهو مايخشاه مسؤلوا الزمالك وايضا جماهيره البيضاء في كل مكان .









وكان الاتحاد الافريقي قد اختار طاقم تحكيم مغربي بقيادة المغربي نور الدين الجعفري، ومساعدين يحي التوالي وحمزة النصيري، والحكم الرابع عادل زوراق، واللإيفواري ريني ولياميز من كوت ديفوار مراقب المباراة ولكن هذا الاختيار يعد غريبا من جانب الاتحاد الافريقي لاكثر من سبب فهو إلي جانب أزماته مع الأندية المصرية مثل المقاولون العرب والاهلي هووعاسق لمنح الاندرات وترصد خلال التقرير الاتي أسباب الخوف من الجعفري :





المباراة الأولي

مباراة الجعفري التي يقودها تحكيميا بين الزمالك والمولودية الجزائري تعد الاولي له هذا الموسم في دوري الابطال الافريقي حيث لم يحكم في الادوار التمهيدية او دور ال32 او في خلال اول اربعة جولات في المجموعات الاربعة اي مباراة واسناد مباراة له بهذه القيمة تحدد شكل المجموعة تماما يعد أمر مريبا للشك ويجعل الجميع في حيرة من وراء هذا الاختيار ، كما انه علي مستوي الكونفدرالية الافريقية لم يخض ايضا سوي مباراتين اي ان مشاركتع علي المستوي الافريقي هذا العام ضعيفة للغاية .





انذرات بلاحساب

مباريات الفرق المصرية مع فرق شمال افريقيا دائما ماتحفل بالندية والقوة والاثارة واللعب القوي وتتطلب دائما حكام ذات طابع خاص والجعفري بناء علي سجله التحكيمي ليس من هذا النوع خاصة وانه معروف عنه كثرة منح الانذرات للاعبي الفرق التي يحكم لها مما يجهل المباراة قريبة من ان تفسد اذا ذاد الامر عن حده ، وبحسبة بسيطة لهذا الموسم فقط فإن الجعفري قاد 8 مباريات هذا الموسم منح خلالهم 35 انذار وبطاقة حمراء واحدة وكانت من نصيب الشيمي لاعب المقاولون العرب .





الجعفري قاد مباراة ودية دولية بين النيجر وتشاد ومنح انذار وحيد ، ومباراة أخري في كأس المغرب بين اتحاد طنجة والفتح الرباطي المغربي ولم يمنح انذرات .





وفي الكونفدرالية قاد مباراتين الاولي النجم الساحلي التونسي والمقاولون العرب ومنح خلالها 10 انذرات وطرد والثانية اهلي بني غازي وموتيمبا الكونغولي ومنح 5 انذرات .





الدوري المغربي قاد اربعة مباريات منح خلالها 19 انذار حيث منح 5 انذرات في مباراتين وثلاثة في اخري و6 في مباراة اخيرة .





مباريات قليلة

الدوري المغربي الذي ينتمي اليه نور الدين الجعفري مر منه 9 جولات حتي الان ولم يحكم منهم الجعفري سوي اربعة مباريات فقط وهو عدد قليل علي حكم من المفترض انها من النخبة والحكام الدوليين في المغرب حتي الاربعة المباريات التي حكمهم لم يحكم فيهم من فرق المربع الذهبي غير مباراة واحدة فقط وهو امر يعد غريبا علي حكم دولي .





وقاد المغربي اربعة مباريات في الدوري المغربي امام كل من سريع وادي زام ومولودية وجدة ، والمباراة الثانية كانت بين الدفاع الحسني الجديدي والمغرب الفاسي ، والمباراة الثالثة والتي كان طرفها المركز الثالث وهو اوليمبك اسفي وحسنية اغادير ، واخر المباريات كانت بين المغرب الفاسي وحسنية اغادير .