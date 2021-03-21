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موعد مباراة منتخب مصر ضد كينيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا

الأحد 21/مارس/2021 - 06:25 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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يلاقي منتخب مصر الأول لكرة القدم، نظيره كينيا، في إطار منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.

موعد مباراة منتخب مصر ضد كينيا

وتقام المباراة التي تجمع بين منتخبي مصر وكينيا، يوم الخميس المقبل الموافق الخامس والعشرين من شهر مارس الجاري.

وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة بتوقيت أبوظبي، والرابعة بتوقيت جرينتش.

ويحتل منتخب مصر المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة برصيد 8نقاط، فيما يتواجد منتخب كينيا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

فيما يواجه منتخب مصر منافسه جزر القمر، يوم الإثنين الموافق التاسع والعشرين من شهر مارس الجاري، في الجولة الختامية من مباريات التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.

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منتخب مصر مصر تصفيات كاس امم افريقيا

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