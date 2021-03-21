موعد مباراة منتخب مصر ضد كينيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا

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موعد مباراة منتخب مصر ضد كينيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا
الأحد 21/مارس/2021 - 06:25 م
أمل الحلفاوي
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يلاقي منتخب مصر الأول لكرة القدم، نظيره كينيا، في إطار منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.
موعد مباراة منتخب مصر ضد كينيا
وتقام المباراة التي تجمع بين منتخبي مصر وكينيا، يوم الخميس المقبل الموافق الخامس والعشرين من شهر مارس الجاري.
وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة بتوقيت أبوظبي، والرابعة بتوقيت جرينتش.
ويحتل منتخب مصر المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة برصيد 8نقاط، فيما يتواجد منتخب كينيا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.
فيما يواجه منتخب مصر منافسه جزر القمر، يوم الإثنين الموافق التاسع والعشرين من شهر مارس الجاري، في الجولة الختامية من مباريات التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.
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