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أكاديمية البحث العلمي تنعي ببالغ الحزن الدكتورة فينيس جودة إحدي رائدات البحث العلمي في مصر

الأحد 21/مارس/2021 - 06:28 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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تنعى أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بكافة تشكيلاتها العلمية والإدارية ببالغ الحزن والأسي الدكتورة فينيس جودة، الأستاذ المتفرغ بالمركز القومى للبحوث، وإحدى المكرمات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى احتفالية عيد العلم، حيث منحت جائزة الدولة فى العلوم التكنولوجية المتقدمة، والسيدة الوحيدة فى مجال البحث العلمى التى تم تكريمها من قبل 3 رؤساء جمهورية وهم "جمال عبد الناصر – السادات – مبارك"، وكانت أول وزيرة للبحث العلمى فى مصر خلال الفترة من 1993 وحتي 1997، كما  كرمها المجلس القومى للمرأة فى احتفالية "تكريم عالمات مصر" خلال عام المرأة المصرية، وحصلت على جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم الأساسية عام 2003، كما حصلت على جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم الكيميائية عام 1973.
وقد اختيرت ضمن 10 سيدات من منظمة العالم الثالث للمرأة فى العلوم على مستوى الدول النامية كرائدة فى مجال العلوم والتكنولوجيا عام 1999 نظرا لإسهامتها الدولية والمحلية، كما صنفت كواحدة ضمن 909 عالم على مستوى العالم ضمن مؤشر "سكوبس الدولى"، وهي صاحبة أول مدرسة فى تآكل الفلزات والسبائك فى مصر.
وقد حصلت الدكتورة فينيس جودة على براءتى اختراع الأولى فى مجال الترسيب الكهربائى والثانية فى مجال حماية حديد التسليح من التآكل وساهمت من خلال الأخير فى تحقيق تقدم هائل فى حماية المنشآت المعدنية والهندسية.
وتعد هي أول سيدة فى مصر يتم منحها درجة الدكتوراه فى العلوم من الجمعية الملكية فى إنجلترا، كما قدمت 141 بحثا علمياً وتمت ترجمة نتائج العديد من أبحتاثها العلمية.

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