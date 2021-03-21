خبير: أزمة سد النهضة ميراث "السيسي" من المعزول مرسي

قال علاء حيدر، المتخصص في الشأن الإفريقي، إن أزمة سد النهضة الاثيوبي هي ميراث ورثه الرئيس عبد الفتاح السيسي من الرئيس المعزول محمد مرسي قبل توليه الحكم.



وأضاف "حيدر"، خلال لقائه مع الإعلامي راشد الفزاري، في برنامج "نبض الحدث"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن إثيوبيا قبل حكم المعزول محمد مرسي كانت تخشى بناء الكباري خوفًا من مصر، ولكن «مرسي» تسبب في تفاقم الأمور، والآن مطلوب من الرئيس السيسي حل هذه المشكلة على وجه السرعة.



وتابع: "إهمال الرئيس الراحل حسني مبارك لإفريقيا وابتعاده عن القارة الإفريقية منذ محاولة اغتياله في أديس أبابا، مما نتج عنه تجرأ إثيوبيا على إقامة سد النهضة"، مشيرًا إلى أن اتفاقية عنتيبي أعطت الحق لدول حوض النيل الأزرق والأبيض في إقامة السدود على نهر النيل بتحريض من إثيوبيا.

