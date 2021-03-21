القومي للمرأة عن حديث الرئيس باحتفالية عيد الأم: "يشعر بكل المصريين"

أشادت أحلام حنفي، عضو المجلس القومي للمرأة، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية، قائلة: "الرئيس السيسي اليوم كان واحد مننا.. وشعر بكل المصريين".



وأشارت "احلام"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "أخبار TeN" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأحد، إلى أن الرئيس السيسي وجه 3 رسائل هامة للمجلس القومي للمرأة، ووزارتي التضامن والتخطيط لدعم المرأة المصرية، مثمنة حديث الرئيس عن قضية الغارمات.



وأضافت عضو المجلس القومي للمرأة، أن حديث الرئيس السيسي اليوم كان من قلبه ووصل لكل المواطنين.

