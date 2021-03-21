Advertisements

بنها يغزو الغابة بثنائية في دورى القسم الثالث

الأحد 21/مارس/2021 - 06:31 م
بوابة الفجر
محمد عوني
Advertisements



حقق فريق نادى بنها فوزا غاليا على فريق الغابة بهدفين دون مقابل على ملعب بنها بميت راضى فى الجولة الثالثة العشرون المجموعة السادسة مجموعة القاهرة والقليوبية بدورى القسم الثالث .


وخاض بنها المباراة بالتشكيل الأتى ....

احمد رجب وأكرم صبحى وعزت دربالة ومحمد مصطفى ومحمد سلامة ومحمد مصطفى ارنوب ومحمد رجب وإسلام بيومى وعماد الصواف ومصطفى ضاحى وأيمن رشاد

وخاض الغابة المباراة بالتشكيل الأتى ....

عمرو ياسر ومحمد حسام وعربى يوسف ومحمد عبد العال وشادى محمد وعبد الرحمن محمد وإسلام حسن ومحمود سعيد ورمزى بيومى وعلى محمد واحمد جمال .

واحرز أهداف اللقاء محمد مصطفى كمنص من ضربة جزاء فى الدقيقة ٧ من الشوط الاول وأيمن رشاد الهدف الثانى فى الشوط الثانى .

وادار اللقاء محمد رمضان حكم ساحة وعاونه كلا من احمد الكيال مساعد اول ومحمد ابو العزايم مساعد ثانى من منطقة السويس .

بهذه النتيجة ارتفع رصيد نادى بنها الى ٤٦ نقطة بالمركز. الاول وتوقف رصيد الغابة عند ٤٢ نقطة بالمركز الثالث .

أخبار تهمك

رئيس "دينية الشيوخ" يطالب بمنع أي طبيب يجري عملية ختان أنثى من مزاولة المهنة

منذ حوالي 3 ساعات

الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة التي تشهدها البلاد (فيديو)

منذ ساعتين و 22 دقيقة

السيسي يطمئن المصريين بشأن قانون الأحوال الشخصية.. ويوجه رسالة للمنفصلين

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. فرمان كارتيرون يطيح بخماسي الزمالك

منذ يوم

موسيماني يصر على ضم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. برشلونة يوقع عقد مبدئي مع نجم ليفربول

منذ حوالي 3 ساعات

قناة مفتوحة تنقل مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يتخذ قراراً هاماً تجاه مستقبل حسين الشحات مع الأهلي

منذ ساعتين و 30 دقيقة

كارتيرون يطلب أول صفقة في الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

هل ينتقل كورونا عن طريق الأحذية؟ "الصحة" تجيب

منذ حوالي 10 ساعة

موسيماني يحسم ملف التعاقد مع حارس جديد للأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

كارتيرون يطلب إعادة الهدّاف إِلى الزمالك

منذ ساعة و 8 دقيقة

الحديث عن حرب ورفض الوساطة الرباعية.. آخر مستجدات سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يستقر على رحيل حارسه.. وجلسة تحسم الصفقات الجديدة

منذ حوالي 7 ساعات

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام كينيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا

منذ 39 دقيقة

تحصين قرار التأجيل ونقل الفرز على الهواء.. 7 قرارات هامة للجنة المشرفة على انتخابات 'الصحفيين'

منذ 43 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:55 م

تحصين قرار التأجيل ونقل الفرز على الهواء.. 7 قرارات هامة للجنة المشرفة على انتخابات 'الصحفيين'

الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة التي تشهدها البلاد (فيديو)

04:16 م

الأهلي يستقر على رحيل حارسه.. وجلسة تحسم الصفقات الجديدة

11:31 ص

الحديث عن حرب ورفض الوساطة الرباعية.. آخر مستجدات سد النهضة

02:10 م

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام كينيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا

05:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها