بنها يغزو الغابة بثنائية في دورى القسم الثالث







حقق فريق نادى بنها فوزا غاليا على فريق الغابة بهدفين دون مقابل على ملعب بنها بميت راضى فى الجولة الثالثة العشرون المجموعة السادسة مجموعة القاهرة والقليوبية بدورى القسم الثالث .





وخاض بنها المباراة بالتشكيل الأتى ....



احمد رجب وأكرم صبحى وعزت دربالة ومحمد مصطفى ومحمد سلامة ومحمد مصطفى ارنوب ومحمد رجب وإسلام بيومى وعماد الصواف ومصطفى ضاحى وأيمن رشاد



وخاض الغابة المباراة بالتشكيل الأتى ....



عمرو ياسر ومحمد حسام وعربى يوسف ومحمد عبد العال وشادى محمد وعبد الرحمن محمد وإسلام حسن ومحمود سعيد ورمزى بيومى وعلى محمد واحمد جمال .



واحرز أهداف اللقاء محمد مصطفى كمنص من ضربة جزاء فى الدقيقة ٧ من الشوط الاول وأيمن رشاد الهدف الثانى فى الشوط الثانى .



وادار اللقاء محمد رمضان حكم ساحة وعاونه كلا من احمد الكيال مساعد اول ومحمد ابو العزايم مساعد ثانى من منطقة السويس .



بهذه النتيجة ارتفع رصيد نادى بنها الى ٤٦ نقطة بالمركز. الاول وتوقف رصيد الغابة عند ٤٢ نقطة بالمركز الثالث .