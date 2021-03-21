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محلل سياسي: التسوية الليبية نجحت بفضل الجهود المصرية

الأحد 21/مارس/2021 - 06:32 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال عبد الحكيم معتوق، المحلل السياسي الليبي، إن بعض المحللين الأتراك ينسبون التسوية التي تمت في ليبيا إليهم، مؤكدًا أن التسوية في ليبيا تمت نتيجة للجهود المصرية، مشيرًا إلى أن تدخل مصر والجزائر أو تونس في ليبيا يسمى دورًا وليس تدخلًا لأنه يحدث تحت مظلة الجامعة العربية.

وأضاف "معتوق"، خلال لقائه مع الإعلامي راشد الفزاري، في برنامج "نبض الحدث"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن الخط الأحمر رسم مرحلة جديدة لسياسة ليست ليبية فحسب وإنما عربية، مشيرًا إلى أن أداء الحكومة الليبية اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية، وحصولها على ثقة البرلمان الليبي، يُعد إنجازًا كبيرًا؛ لأن الدولة الليبية وحتى وقت قريب كانت في طريقها إلى الانقسام، بسبب التدخلات الخارجية، فكان هناك حكومتين وبرلمانين وجيشين.

وأشار إلى أن هذه الخطوة التي منعت الانقسام، لم تكن تأتي لولا المجهودات العربية، ولا يجب أن ننسى الأدوار التي قامت بها مصر والسعودية والإمارات والبحرين في سبيل تحقيق ذلك، لافتًا إلى أن هذه الدول العربية بالأخص كانت حريصة على إيقاف التمدد التركي بليبيا، وكذلك الحد من عمليات الإرهابية التي تقوم بها الجماعات التكفيرية، فكل هذه العوامل كانت الحائل أمام استقامة الأمور والأوضاع بليبيا.

وتابع: "ليبيا وضعت قطار العودة إلى الإطار الصحيح من جديد، حيث بدأت خطوتها الأولى نحو بناء دولة المؤسسات والقانون، التي يخضع لها كل المواطنين الليبين، موضحًا أنه بتجاوز الانقسام فهذا يعني أنك تعديت المرحلة الأصعب في طريقك نحو إقامة الدولة بالشكل الصحيح، وأصبحت على مقربة كبيرة جدا من تحقيق هدفك".

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