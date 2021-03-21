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بمناسبة عيد الأم.. فيفي عبده تنعى والدتها

الأحد 21/مارس/2021 - 06:48 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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وجهت الفنانة فيفى عبده رسالة لـ ولدتها الراحلة بـ مناسبة عيد الام، ونشرت صورة تجمعها بها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وعلقت فيفى عبده قائلة: "الله يرحمك يا أمي مش لاقية كلام أقوله بس عايزة أقلك انتي وحشتيني أوي الله يرحمك يا رب".

وكانت الفنانة فيفي نشرت مقطع فيديو للرد على الشائعات المتداولة حول دخولها العناية المركزة وارتدائها الحجاب، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت فيفي على الفيديو قائلة: "‏مساء الفل من مصر أم الدنيا عايزة أقولكم أنا لابسة كده من البرد على فكرة عشان تبطلو الإشاعات حاجة انعاش وحاجة حجاب إلا إذا أراد ربنا. اسمعو الفيديو. بإذن الله هنزلكم رابط اليوتيوب والتيك توك عشان أول مره اطلع منهم. بحبكم قوي سليب ويل سويت دريمز. اكسوزمي ده أخر ما عندي في الإنجليزي".
بمناسبة عيد الأم.. فيفي عبده تنعى والدتها
بمناسبة عيد الأم.. فيفي عبده تنعى والدتها

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مناسبة عيد الأم فيفي عبده

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