Advertisements
خسارة تاريخية.. أهداف هزيمة يوفنتوس أمام بينيفنتو فى الدوري الإيطالي
الأحد 21/مارس/2021 - 06:32 م
Advertisements
تلقى نادي يوفنتوس هزيمة تاريخية أمام ضيفه بينيفنتو بهدف دون مقابل، فى المباراة التى أقيمت على ملعب "آليانز ستاديوم"، في اطار منافسات الجولة 28 من منافسات الدوري الإيطالي للموسم الحالي 2020-2021.
ودخل اللقاء يوفنتوس بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: تشيزني
خط الدفاع: دانيلو - دي ليخت - بونوتشي
خط الوسط: آرثر - رابيو - كولوسيفسكي - بيرنارديسكي
خط الهجوم: كييزا - رونالدو - موراتا
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements