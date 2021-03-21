جلال غالي وريكو لأول مرة فى دويتو "معلمين"









طرح الفنان جلال غالي بمشاركة الفنان ريكو على اليوتيوب فيديو كليب جديد يجمعهما لأول مرة معا فى دويتو بعنوان "معلمين" من كلمات شريف علي والحان محمد وليد وتوزيع ديزل .. وتم تصوير الفيديو كليب في دبي، وشارك فيه كل من الملحن وليد سالم، محمود خليفة، سامح عنتر، ساندره، وقامت بالدور الرئيسى فى الكليب الفنانه نهيد.