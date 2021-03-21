Advertisements

جلال غالي وريكو لأول مرة فى دويتو "معلمين"

الأحد 21/مارس/2021 - 06:33 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
Advertisements


طرح الفنان جلال غالي بمشاركة الفنان ريكو على اليوتيوب فيديو كليب جديد يجمعهما لأول مرة معا فى دويتو بعنوان "معلمين" من كلمات شريف علي والحان محمد وليد وتوزيع ديزل .. وتم تصوير الفيديو كليب في دبي، وشارك فيه  كل من الملحن وليد سالم، محمود خليفة، سامح عنتر، ساندره، وقامت بالدور الرئيسى فى الكليب الفنانه نهيد. 
وقد لقي الفيديو كليب قبول واستحسان الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعية ونال العديد من التعليقات الإيجابية.. وهو حاليا يعرض على كافة القنوات الموسيقية ومن بينها قناة فري تي في وقناة مزيكا وقناة المولد وقناة شعبيات.. والجدير بالذكر ان الفيديو كليب من إنتاج و إخراج الفنان جلال غالي.

أخبار تهمك

الأهلي يستقر على رحيل حارسه.. وجلسة تحسم الصفقات الجديدة

منذ حوالي 8 ساعات

الحديث عن حرب ورفض الوساطة الرباعية.. آخر مستجدات سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

خسارة تاريخية.. أهداف هزيمة يوفنتوس أمام بينيفنتو فى الدوري الإيطالي

منذ ساعة الا ربع

رئيس "دينية الشيوخ" يطالب بمنع أي طبيب يجري عملية ختان أنثى من مزاولة المهنة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الإسماعيلي يوافق على أولى طلبات إيهاب جلال

منذ ثلث ساعة

الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة التي تشهدها البلاد (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. برشلونة يوقع عقد مبدئي مع نجم ليفربول

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يطلب إعادة الهدّاف إِلى الزمالك

منذ أقل من ساعتين

هل ينتقل كورونا عن طريق الأحذية؟ "الصحة" تجيب

منذ حوالي 11 ساعة

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام كينيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا

منذ ساعة و 20 دقيقة

موسيماني يحسم ملف التعاقد مع حارس جديد للأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

السيسي يطمئن المصريين بشأن قانون الأحوال الشخصية.. ويوجه رسالة للمنفصلين

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يتخذ قراراً هاماً تجاه مستقبل حسين الشحات مع الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. فرمان كارتيرون يطيح بخماسي الزمالك

منذ يوم

تحصين قرار التأجيل ونقل الفرز على الهواء.. 7 قرارات هامة للجنة المشرفة على انتخابات 'الصحفيين'

منذ ساعة و 24 دقيقة

قناة مفتوحة تنقل مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:55 م

تحصين قرار التأجيل ونقل الفرز على الهواء.. 7 قرارات هامة للجنة المشرفة على انتخابات 'الصحفيين'

الأهلي يستقر على رحيل حارسه.. وجلسة تحسم الصفقات الجديدة

11:31 ص

الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة التي تشهدها البلاد (فيديو)

04:16 م

الحديث عن حرب ورفض الوساطة الرباعية.. آخر مستجدات سد النهضة

02:10 م

عاجل.. الإسماعيلي يوافق على أولى طلبات إيهاب جلال

06:58 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها