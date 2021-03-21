شيرين تطرح أغنية "هى الدنيا" بالتزامن مع عيد الأم

طرحت النجمة شيرين عبدالوهاب، أغنية جديدة علي موقع فيديوهات الشهير يوتيوب، تحمل اسم "هي الدنيا" وهي أغنية للاحتفال بعيد الأم.



وتقول كلمات الأغنية: "اللى سندت عليها وقعت.. وقفت ومسكت ايدها، اللى حفظت الشعر عشانها وغنيته لها في عيدها، أول دلع ادلعته.. أحلى كلام حلو سمعته".

"أمي الغالية وست والناس.. نعمة وعمري ما أعوضها،هي الدنيا.. هي الدنيا.. هي اللى أنا من وأنا في اللفة معايا بالثانية، هي الدنيا... هي الأغلى وهي الأولى.. في منزلة تانية".



"هي الدنيا.. هي الدنيا.. هي اللى أنا من وأنا في اللفة معايا بالثانية، هي الدنيا... هي الأغلى وهي الأولى.. في منزلة تانية،يا اللى ملامحك نفس ملامحي وقالوا إن أنا صورة منك، كنتي ملاكي الحارس وأنا جيت أهو وهشيل عنك، أنا بتنفس ببركتك ولاقيتك لما احتاجت، أمي الغالية وست الناس.. نعمة وعمري ما أعوضها«. «هي الدنيا.. هي الدنيا.. هي اللى أنا من وأنا في اللفة معايا بالثانية، هي الدنيا... هي الأغلى وهي الأولى.. في منزلة تانية، هي الدنيا.. هي الدنيا.. هي اللى أنا من وأنا في اللفة معايا بالثانية، هي الدنيا... هي الأغلى وهي الأولى.. في منزلة تانية".



الأغنية من تأليف الشاعر أيمن بهجت قمر وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع النابلسي.

