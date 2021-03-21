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تشيلسي يفوز على شيفيلد بثنائية ويتأهل لنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

الأحد 21/مارس/2021 - 06:34 م
بوابة الفجر
وكالات
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تأهل فريق تشيلسي للدور قبل النهائي ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي عقب فوزه على شيفيلد يونايتد 2 / صفر اليوم الأحد في دور الثمانية من البطولة.


وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 24 الدقيقة عندما لعبت ركلة ركنية داخل منطقة جزاء شيفيلد يونايتد ليبعدها الدفاع قبل أن تصل إلى بن تشلويل الذي لعب الكرة داخل منطقة الجزاء مرة أخرى حيث حاول أوليفر نوروود إبعادها لكن الكرة غيرت اتجاهها وعانقت الشباك.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة سجل حكيم زيياش الهدف الثاني عندما استلم الكرة داخل منطقة الجزاء وسددها لحظة خروج الحارس من مرماه إلى داخل المرمى.

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