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مي نور الشريف تحتفل بعيد الأم عبر "إنستجرام"

الأحد 21/مارس/2021 - 06:38 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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احتفلت الفنانة مي نور الشريف بعيد الأم برفقة والدتها بوسي وخالتها نورا، بجانب شقيقتها، حيث نشرت مي صور من الاحتفال عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"

وظهر الجميع في الصور، وهم يحتفلون بعيد الأم في إحدى المطاعم الكبرى، وعلقت مى نور قائلة: "خالتي نورا وامي ربنا يخليكوا تاج فوق راسي وربنا يحميكوا ويديكوا الصحة".

وتابعت "سارة أختي حبيبتي ربنا يقويكي ويديكي الصبر عليا 😁 خالتي هدي أول عيد أم من غيرك ربنا يرحمك ويغفر لك ويدخلك الفردوس الأعلي ان شاء الله بدون سابقة عذاب".

واصافت: "عمتي عواطف (حبيبة أبويا) ربنا يغفر لك ويرحمك ويجمعنا بيكوا وبكل الحبايب علي خير".

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مي نور الشريف بوسى

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