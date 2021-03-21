"عشق انتهى بجثتين..وشاب دافع عن أمه فقتل".. أسبوع دموي و3 ضحايا بمحافظة الجيزة

شهدت محافظة الجيزة، خلال الأسبوع الماضي، العديد من جرائم القتل، كانت تتراوح مابين قتل الزوجات بسبب العشق، وحرق شاب لمنزل عائلته من أجل الميراث.



وتنوعت تلك الجرائم في طريق تنفيذها، تارة بالخنق وتارة بإستخدام آلة حادة وترصد "بوابة الفجر" في هذا التقرير جرائم القتل التي شهدتها محافظة الجيزة خلال أسبوع.



قتلت صديقتها للزواج من عشيقها



شهدت منطقة الطالبية بالجيزة، أغرب الجرائم عندما أقدمت سيدة لقتل صديقتها، للزواج من عشيقها، لن تقف عند هذا، بل نفذت جريمة أخرى في العام السابق وهي قتل زوجها للتخلص منه من أجل الحصول على عشيقها.



وكشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، عن تفاصيل مقتل سيدة (خادمة) في عقدها الثاني، والقاءها بالطريق الدائري بالطالبية، أن وراء ارتكاب الواقعة عشيقه زوجها.



وافادت التحقيقات، أن السيدة اتفقت في وقت سابق مع زوج المجني عليها أن يتخلص كلا منهما من الآخر، وبالفعل تخلصت السيدة من زوجها وكان يعمل (شيف) بدسها لحبوب في العصير، مما أسفر عن مقتله، وايدت الوفاة طبيعية، وجاء وقت تنفيذ مهمة العشيق مع زوجته.



واضافت التحقيقات، أنهما اتفقا الاثنان من التخلص من زوجته، فاستدرجتها العشيقة لشقتها بحجه تنظيفها، فقامت بضربها على رأسها بحجر وتخلصا من الجثة على الطريق الدائري.



دافع عن والدته فقتل



دافع عن والدته فكان قدره القتل على أيدى جيرانه، فكانت الجريمة المأسوية التي شهدتها منطقة كرداسة.



وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا بمقتل شاب أثناء مشاجرته مع أحد الجيران بقرية ناهيا بمدينة بكرداسة، حيث انتقلت علي الفور قوات الأمن لفحص البلاغ، وتبين أن شابا قتل علي يد جيرانه بعدة إصابات، ما يؤكد وجود شبهة جنائية.



وتوصلت تحريات رجال المباحث أن المتهمين عقب ارتكابهم الجريمة لاذوا بالفرار، خارج مدينة كرداسة.



وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، واستمرت تحريات المباحث حول الواقعة.



حرق منزل عائلته



لن يكتفي مركز كرداسة بجرائم القتل فقط، ولكن كان للانتقام من الاشقاء نصيب آخر، فقرر شاب بحرق منزل عائلته للحصول على ميراثه.



وكشفت تحقيقات النيابة، بشمال الجيزة، عن تفاصيل جديدة في واقعة إحراق شاب لمنزل عائلته بكرداسة، وتبين أن الخلافات بين المتهم وشقيقه على الميراث تعود لعام ماضي، حيث طالبه المتهم بنصيبه وعندما هرب منه تعدى عليه بالضرب.

وأفادت التحقيقات، بأن المتهم أصاب شقيقه في رأسه، وقام بقطع وتر من الأذن، مما تسبب له في عاهة مستديمة.



وكانت استمعت نيابة كرداسة، بشمال الجيزة، لأقوال شقيق المتهم بحرق منزل عائلته بكرداسة، وتبين أن شقيقه (المتهم) في يوم الواقعة استغل عدم تواجده بالمنزل وهجم على زوجته وأولاده، وكان بمفردهم في المنزل.



وأضاف شقيق المتهم في اعترافاته أمام النيابة، أن شقيقه دخل على زوجته حاملًا "سكين بيده" وهددهم وأخذ سجادة من الشقة وقام بحرقها أمام الشقة لعدم خروجهم، وتسلق للدور الثاني السطح حاملًا أنابيب، في هذا الوقت، خرجت زوجته وأولادها من المنزل سريعًا هربًا منه.

