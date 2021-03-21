سيرين عبدالنور توجه رسالة لوالدتها عبر "انستجرام"

حرصت الفنانة سيرين عبد النور، على توجيه رسالة لدتها بمناسبة عيد الأم، ونشرت صورة تجمعها بها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.



وعلقت سيرين عبد النور قائلة " ‏ماما بحبك كتير الله يخليلي ياكي ويخلي امهات العالم بصحة وسلامة جنب ولادهن، ‏الله لا يفرق ام عن ولدها ".



سيرين عبد النور من مواليد 21 فبراير 1977 وهي مغنية وممثلة وعارضة أزياء لبنانية، واشتهرت في العالم العربي بعد إصدارها ألبومها الغنائي ليلة من الليالي عام 2004 بينما كان دخولها مجال عرض الأزياء الباب الذي قادها إلى التمثيل والنجاح.



ولدت سيرين في العبادية قرب بيروت سنة 1977 من عائلة مسيحية، ودرست في مدرسة القديس كورييه، ثم سجلت في معهد لدراسة المحاسبة، بعد تخرجها في نوفمبر 1993 بدأت العمل في مجال عروض الأزياء.





