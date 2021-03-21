Advertisements

رحل زوجها وترك 3 أطفال.. الأم المثالية بالإسكندرية تروي قصة كفاحها (فيديو)

الأحد 21/مارس/2021 - 06:42 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
قالت صباح أنور، الأم المثالية بمحافظة الإسكندرية، إن زوجها توفي وهي في سن 25 عاما، وترك معها 3 أطفال صغار.

وتابعت أنور خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «عملت في مهنة الخياطة بالمنزل، كي يستطيع أولادي إكمال دراستهم»، مشيرة إلى أن ابنها تخرج في كلية هندسة، بينما تخرجت ابنتيها من تربية وتجارة.

وأوضحت أن أولادها حرصوا على العمل خلال فترة دراستهم الجامعية، مشيرة إلى أن ابنتها قدمت لها خلال مسابقة الأم المثالية.

أخبار تهمك

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام كينيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا

منذ ساعة و 23 دقيقة

خسارة تاريخية.. أهداف هزيمة يوفنتوس أمام بينيفنتو فى الدوري الإيطالي

منذ أقل من ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الإسماعيلي يوافق على أولى طلبات إيهاب جلال

منذ أقل من نصف ساعة

هل ينتقل كورونا عن طريق الأحذية؟ "الصحة" تجيب

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. فرمان كارتيرون يطيح بخماسي الزمالك

منذ يوم

الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة التي تشهدها البلاد (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

تحصين قرار التأجيل ونقل الفرز على الهواء.. 7 قرارات هامة للجنة المشرفة على انتخابات 'الصحفيين'

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. برشلونة يوقع عقد مبدئي مع نجم ليفربول

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يحسم ملف التعاقد مع حارس جديد للأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يستقر على رحيل حارسه.. وجلسة تحسم الصفقات الجديدة

منذ حوالي 8 ساعات

السيسي يطمئن المصريين بشأن قانون الأحوال الشخصية.. ويوجه رسالة للمنفصلين

منذ حوالي 6 ساعات

كارتيرون يطلب إعادة الهدّاف إِلى الزمالك

منذ أقل من ساعتين

رئيس "دينية الشيوخ" يطالب بمنع أي طبيب يجري عملية ختان أنثى من مزاولة المهنة

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يتخذ قراراً هاماً تجاه مستقبل حسين الشحات مع الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الحديث عن حرب ورفض الوساطة الرباعية.. آخر مستجدات سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:55 م

تحصين قرار التأجيل ونقل الفرز على الهواء.. 7 قرارات هامة للجنة المشرفة على انتخابات 'الصحفيين'

الأهلي يستقر على رحيل حارسه.. وجلسة تحسم الصفقات الجديدة

11:31 ص

الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة التي تشهدها البلاد (فيديو)

04:16 م

الحديث عن حرب ورفض الوساطة الرباعية.. آخر مستجدات سد النهضة

02:10 م

عاجل.. الإسماعيلي يوافق على أولى طلبات إيهاب جلال

06:58 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها