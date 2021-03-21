رحل زوجها وترك 3 أطفال.. الأم المثالية بالإسكندرية تروي قصة كفاحها (فيديو)

قالت صباح أنور، الأم المثالية بمحافظة الإسكندرية، إن زوجها توفي وهي في سن 25 عاما، وترك معها 3 أطفال صغار.



وتابعت أنور خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «عملت في مهنة الخياطة بالمنزل، كي يستطيع أولادي إكمال دراستهم»، مشيرة إلى أن ابنها تخرج في كلية هندسة، بينما تخرجت ابنتيها من تربية وتجارة.



وأوضحت أن أولادها حرصوا على العمل خلال فترة دراستهم الجامعية، مشيرة إلى أن ابنتها قدمت لها خلال مسابقة الأم المثالية.

