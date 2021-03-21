ليلى علوي تهنئ الأمهات في عيدهن بـ فيديو

احتفلت الفنانة ليلى علوي، بعيد الأم، الذي يوافق اليوم 21 مارس، من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"



ونشرت ليلي علوي صورة لها وهي تحمل طفل وكتبت قائلة"عيد أم سعيد ❤️❤️ # ماما_حامل" نالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها تعليقات الجمهور.



يذكر أن النجمة ليلى علوى انتهت من تصوير فيلم "ماما حامل"، والذى تعود به لـ السينما بعد انقطاع دام لمدة 5 سنوات بعد آخر أعمالها السينمائية فيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن".



ومن المقرر طرح فيلم "ماما حامل" بـ السينمات ضمن أفلام موسم عيد الفطر القادم.



فيلم ماما حامل بطولة ليلى علوي، وبيومي فؤاد، وحمدي الميرغني، وهدى الأتربى، وويزو، ومحمد سلام، وبدرية طلبة، ونانسي صلاح، وآخرون، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم، ومن إنتاج "سينرجى".

