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موعد عودة علي معلول للأهلي

الأحد 21/مارس/2021 - 06:47 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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يعود علي معلول ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلي القاهرة يوم 30 مارس الحالي لاستكمال برنامجه التأهيلي والعلاجى.

يأتي ذلك بعدما أصيب معلول بتمزق في العضلة الخلفية خلال مباراة بايرن ميونخ الألماني بطل أوروبا في نصف نهائي مونديال الأندية الذي أقيم في الدوحة ومع عودته للتدريبات الجماعية أصيب مرة أخري في نفس الموضع.

وسافر معلول إلي تونس من أجل الخضوع لفحوصات طبية تحت إشراف طبيب نسور قرطاج علي هامش المعسكر الحالي والذي يقام للتصفيات الإفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون.

يذكر أن الأهلي يستأنف مرانه يوم الثلاثاء المقبل، استعدادًا لملاقاة المريخ يوم الثالث من أبريل في الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

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