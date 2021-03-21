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آمال محمد: اختياري الأم المثالية لشهداء القوات المسلحة تاج على رأسي.. فيديو

الأحد 21/مارس/2021 - 06:53 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قالت آمال محمد، الأم المثالية لشهداء القوات المسلحة في الشرقية، إن القوات المسلحة رشحتها للقب الأم المثالية.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «أشعر بالفخر والعزة كوني أم الشهيد، واختياري أم مثالية لشهداء القوات المسلحة تاج على رأسي».

ووجهت الشكر والتحية إلى القوات المسلحة لتقديم الدعم المتواصل لها.

وأعربت عن أمنيتها بإطلاق اسم ابنها الشهيد النقيب أحمد الشاذلي على ميدان أو كوبري بالشرقية.

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