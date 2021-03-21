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عاجل.. الإسماعيلي يوافق على أولى طلبات إيهاب جلال

الأحد 21/مارس/2021 - 06:58 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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وافق مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان واللجنة الفنية التى يترأسها على أبوجريشة وتضم فى عضويتها عماد سليمان المشرف على الفريق والمهندس مدحت الوردانى على طلب إيهاب جلال المدير الفنى الجديد بشأن تعيين جهازه الفنى المعاون بناءًا على رغبته.

ويضم جهاز إيهاب جلال المعاون في الإسماعيلي كل من : 

حمد إبراهيم مدربا عاما .
 أحمد حسام مدربا مساعدا .
مصطفى كمال مدربا لحراس المرمى.
علي طه محللا للأداء .
دكتور هشام مصطفى طبيبا للفريق.

هذا من المقرر أن يقود الجهاز الفنى الجديد الفريق اعتبارا من الغد خلال فترة توقف الدولى قبل استئناف منافسات مسابقة الدورى الممتاز.

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