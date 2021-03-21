تجارية الجيزة توقع اتفاقية تعاون مع غرفة طبرق الليبية

وقعت الغرفة التجارية بالجيزة، اتفاقية تعاون مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة بطبرق، وذلك لتوفير فرص تصديرية في الأسواق الليبية خلال الفترة القادمة.





تضمنت الاتفاقية عدة أسس على رأسها إزالة المعوقات التي تواجه الجانبين إضافة إلى دعم روابط الأخوة والصداقة بين أعضاء الغرفتين العاملين في مجالات التجارة والصناعة والخدمات في المدينتين، بحسب بيان صادر اليوم الأحد.





كما تتضمن الاتفاقية، تبادل النشرات والمعلومات والاحصائيات الاقتصادية لتكون مرجعية للغرفتين تمد بهما الأعضاء للتعرف على حجم الإنتاج ومستوى الأسعار واحتياجات السوق .





وقال محمد إمبابي رئيس غرفة الجيزة التجارية في بيان للغرفة، إن الاتفاقية تأتى في إطار تعظيم الروابط الأخوية بين الشعبين والتي تمتد لآلاف السنين، إضافة إلى توفير الدعم المعلوماتي والتقني الذي يخدم زيادة التعاون بين الغرفتين في المجالات التجارية المختلفة.





وذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين في الفترة التي سبقت كورونا يقترب من مليار دولار سنوياً.





وأشار إمبابى، إلى أن الاتفاقية تضمن تنظيم معارض مشتركة بين الغرفتين بما يتيح للأعضاء عرض منتجاتهم بصورة أكثر شمولاً، إضافة إلى تبادل الوفود التجارية لزيادة حجم التبادل التجاري، تسهيل إجراءات الشركات بين أعضاء الغرفتين في مجالات الصناعة والتجارة والخدمات.





وأضاف رئيس الغرفة التجارية بالجيزة أنه تم الاتفاق على تولى كل من الغرفتين إزالة أي معوقات توجه المتعاملين في المجال التجاري، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة مشتركة من أعضاء الغرفتين لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاقية.





وأشاد إمبابي بالتعاون المثمر مع الجانب الليبي الذي أبدى رغبة كبيرة في ضرورة الاستفادة من العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، التأكيد على الدور المصري في تحقيق الاستقرار الاقتصادى لدولة ليبيا الشقيقة.