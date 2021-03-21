أبرز الحقائق والمعلومات عن الراحلة نوال السعداوي





تصدرت الكاتبة الدكتورة نوال السعداوي تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعدما رحلت عن عمر ناهز الـ90 عاماً بعد صراع مع المرض.





الكاتبة الراحلة نوال السعداوي





وتعتبر نوال السعداوي من أشهر الكاتبات المصريات، والتي حققت شهرة عالمية، ورشحتها مؤسسات دولية لجائزة نوبل، لمجهوداتها الداعمة للمرأة.





وترصد بوابة الفجر الإلكترونية في السطور القليلة التالية أبرز المعلومات عن الراحلة الكاتبة نوال السعداوي





تاريخ ميلاد نوال السعداوي





ولدت نوال السعداوي فى الـ27 من أكتوبر عام 1931، وهي طبيبة وكاتبة وروائية مصرية مدافعة عن حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص.





ميلاد ونشأة نوال السعداوي





ولدت نوال السعداوي في 27 أكتوبر عام 1931 لعائلة تقليدية ومحافظة بقرية كفر طحلة إحدى قرى مركز بنها التابع لمحافظة القليوبية، والطفلة الثانية من بين تسعة أطفال.





ختان نوال السعداوي





وختنت نوال السعداوي في السادسة من عمرها، كما تعلمت حيث أن والدها قرر تعليم جميع أولاده، وكان مسؤولاً حكومياً في وزارة التربية والتعليم، وكان من الذين ثاروا ضد الاحتلال البريطاني لمصر والسودان.





والد نوال السعداوي





وشارك والد نوال السعداوي في ثورة 1919، وكعقاب له تم نقله لقرية صغيرة في الدلتا وحرمانه من الترقية لمدة 10 سنوات، حيث استمدت منه احترام الذات ووجوب التعبير عن الرأي بحرية وبدون قيود مهما كانت النتائج، كما شجعها على دراسة اللغات. توفي كلا والديها في سن مبكرة لتحمل نوال العبء الكبير للعائلة.





دراسة نوال السعداوي





تخرجت الكاتبة نوال السعداوي من كلية الطب جامعة القاهرة في ديسمبر عام 1955 وحصلت على بكالوريوس الطب والجراحة وتخصصت في مجال الأمراض الصدرية وعملت كطبيبة امتياز بالقصر العيني.





زواج نوال السعداوي





وتزوجت نوال السعداوي 3 مرات، وكان زواجها الأول في 1955 من أحمد حلمي زميل دراستها في الكلية، حيث لم يستمر الزواج لفترة طويلة فانتهى بعدها بعامين.





نوال السعداوي تدافع عن المرأة





وأسست نوال السعداوي جمعية تضامن المرأة العربية عام 1982، كما ساعدت في تأسيس المؤسسة العربية لحقوق الإنسان. استطاعت نوال أن تنال ثلاث درجات فخرية من ثلاث قارات.





نوال السعداوي وألقاب كثيرة





وحصلت نوال السعداوي عام 2004 على جائزة الشمال والجنوب من مجلس أوروبا. وفي عام 2005 فازت بجائزة إينانا الدولية من بلجيكا، وفي عام 2012 فازت بجائزة شون ماكبرايد للسلام من المكتب الدولي للسلام في سويسرا.





مناصب تولتها نوال السعداوي





وتقلدت نوال السعداوي عدة مناصب منها المدير العام لإدارة التثقيف الصحي في وزارة الصحة في القاهرة، الأمين العام لنقابة الأطباء بالقاهرة، غير عملها كطبيبة في المستشفي الجامعي.





جهود نوال السعداوي





ونالت نوال السعداوي عضوية المجلس الأعلى للفنون والعلوم الاجتماعية بالقاهرة، وأسست جمعية التربية الصحية وجميعة للكاتبات المصريات، وعملت فترة كرئيس تحرير مجلة الصحة بالقاهرة، ومحرره في مجلة الجمعية الطبية.





جوائز وتكريم نوال السعداوي





كما حصلت نوال السعداوي العديد من الجوائز منها جائزة الشمال والجنوب من مجلس أوروبا. وفى عام 2005 فازت بجائزة إينانا الدولية من بلجيكا، وفي عام 2012 فازت بجائزة شون ماكبرايد للسلام من المكتب الدولى للسلام فى سويسرا.





وفاة نوال السعداوي





ورحلت الكاتبة نوال السعداوي عن عالمنا اليوم الأحد الموافق الـ21 من مارس 2021، بعد صراع طويل مع المرض، وتدهور حالتها الصحية عن عمر ناهز الـ90 عاماً.



