Advertisements

"صديق" يترأس وفدا أزهريا لزيارة جامعة الملك فيصل العالمية بتشاد

الأحد 21/مارس/2021 - 06:59 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
Advertisements
سافر الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، على رأسِ وفدٍ أزهري رفيعٍ إلى دولة تشاد الصديقة.

ضم الوفد كلَّا من: الدكتور خيري عبد الحميد، وكيل كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة إيمان الشال، وكيل كلية طب بنات الأزهر بالقاهرة، والشيخ محمد العبد، مسئول القوافل الطبية والإغاثية بمشيخة الأزهر.
 
وأعلن نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر أن الزيارة تأتي في إطار توطيد سبل التعاون بين البلدين الصديقين؛ مصر وتشاد، إضافة إلى بحث آفاق التعاون بين مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً وجامعة الملك فيصل العالمية بدولة تشاد الشقيقة.

وأوضح صديق أن برنامج الزيارة يتضمن عقد عديد من اللقاءات مع المعنيين في شتى المجالات.

أخبار تهمك

خسارة تاريخية.. أهداف هزيمة يوفنتوس أمام بينيفنتو فى الدوري الإيطالي

منذ أقل من ساعة

الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة التي تشهدها البلاد (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

رئيس "دينية الشيوخ" يطالب بمنع أي طبيب يجري عملية ختان أنثى من مزاولة المهنة

منذ حوالي 4 ساعات

هل ينتقل كورونا عن طريق الأحذية؟ "الصحة" تجيب

منذ حوالي 11 ساعة

موسيماني يحسم ملف التعاقد مع حارس جديد للأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يستقر على رحيل حارسه.. وجلسة تحسم الصفقات الجديدة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. برشلونة يوقع عقد مبدئي مع نجم ليفربول

منذ حوالي 4 ساعات

قناة مفتوحة تنقل مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يتخذ قراراً هاماً تجاه مستقبل حسين الشحات مع الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

السيسي يطمئن المصريين بشأن قانون الأحوال الشخصية.. ويوجه رسالة للمنفصلين

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الإسماعيلي يوافق على أولى طلبات إيهاب جلال

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. فرمان كارتيرون يطيح بخماسي الزمالك

منذ يوم

تحصين قرار التأجيل ونقل الفرز على الهواء.. 7 قرارات هامة للجنة المشرفة على انتخابات 'الصحفيين'

منذ ساعة و 27 دقيقة

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام كينيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا

منذ ساعة و 23 دقيقة

الحديث عن حرب ورفض الوساطة الرباعية.. آخر مستجدات سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

كارتيرون يطلب إعادة الهدّاف إِلى الزمالك

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:55 م

تحصين قرار التأجيل ونقل الفرز على الهواء.. 7 قرارات هامة للجنة المشرفة على انتخابات 'الصحفيين'

الأهلي يستقر على رحيل حارسه.. وجلسة تحسم الصفقات الجديدة

11:31 ص

الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة التي تشهدها البلاد (فيديو)

04:16 م

الحديث عن حرب ورفض الوساطة الرباعية.. آخر مستجدات سد النهضة

02:10 م

عاجل.. الإسماعيلي يوافق على أولى طلبات إيهاب جلال

06:58 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها